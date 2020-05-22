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فن

إيمي طلعت زكريا تشيد بدور أمير كرارة في الاختيار

الجمعة 22/مايو/2020 - 07:08 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت الفنانة ايمى طلعت زكريا صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ظهر فى الصورة الفنانة امير كرارة وذلك بسبب اشادتها له بدوره الكبير في مسلسل "الاختيار" حيث جسد شخصية الشهيد احمد المنسي.

وعلقت ايمي علي الصورة قائلة: كلمه حق للراجل ده..شكرًا انك قدرت تنقلنا شخصيه البطل بالمنظر ده..شكرا علي المشاعر الحقيقيه اللي حسينها تجاهه بسببك.

ثم اضافت :"شكرا انك استخدمت فنك وموهبتك عشان تطلع العظمه دي..شكرًا امير كراره وشكرا لكل صناع العمل".





نالت الصورة تفاعل الكثير من متابعيها و جاءت تعليقاتهم كالاتى:حب لا منتهي كل حاجه فيك بنخلينا نحترمك وكل شخصيه بتجسدها بتأديها بمنتهى الروعه فنان وانسان رائع ربنا يحميك ويحفظك ويوفقك في دروب حياتك..لعب دور كبير واتقنه..شابوه كراره وبيتر ميمي بجد ..كان هايل فعلا وفريق العمل كله بصراحة والله يرحم الابطال .

وكانت حلقة الاختيار ال 28  تتحدث عن ما حدث في معركة بئر البرث الحقيقية حينما استشهد الكتيبة 103 وعلي رأسها قائد الكتيبة الشهيد المقدم احمد المنسي, وظهر فيها الهجوم الغادر للتكفيرين علي الكمين وقتلهم للجنود والظباط بشكلا وحشي دون اي ضمير.
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