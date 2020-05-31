نشرة مرور الجيزة.. أماكن الزحام الصباحية في الشوارع والميادين

شرحت مصادر مرورية، الحالة المرورية في صباح اليوم الأحد ب شوارع وميادين الجيزة.





حيث ظهرت كثافات مرورية مرتفعة بمناطق الرماية وصولا للمنطقة الأثرية وبداية شارع الهرم.





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كما يشهد شارع الهرم كثافات مرورية متوسطة على مناطق مختلفة حتى ميدان الجيزة، مع سيولة مرورية بشارع فيصل.





وظهرت كثافات مرورية متوسطة على شارع مراد، مع وجود سيولة بشارع النيل السياحي.





ويشهد شارع البطل أحمد عبدالعزيز كثافات مرورية في القادم من كوبري أكتوبر إلى المهندسين.





مع ظهور كثافات مرورية مرتفعة على مناطق كورنيش النيل في إمبابة بمناطق كوبري وقسم إمبابة.





وتستقر الحالة المرورية على شارعي جامعة الدول العربية وأحمد عرابي.



