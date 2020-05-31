AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

نشرة مرور الجيزة.. أماكن الزحام الصباحية في الشوارع والميادين

الأحد 31/مايو/2020 - 10:13 ص
المرور - ارشيفية
المرور - ارشيفية
Advertisements
ندى حمودة - أحمد مهدي
شرحت مصادر مرورية، الحالة المرورية في صباح اليوم الأحد بشوارع وميادين الجيزة.

حيث ظهرت كثافات مرورية مرتفعة بمناطق الرماية وصولا للمنطقة الأثرية وبداية شارع الهرم.

اقرأ أيضًا :

كما يشهد شارع الهرم كثافات مرورية متوسطة على مناطق مختلفة حتى ميدان الجيزة، مع سيولة مرورية بشارع فيصل.

وظهرت كثافات مرورية متوسطة على شارع مراد، مع وجود سيولة بشارع النيل السياحي.

ويشهد شارع البطل أحمد عبدالعزيز كثافات مرورية في القادم من كوبري أكتوبر إلى المهندسين.

مع ظهور كثافات مرورية مرتفعة على مناطق كورنيش النيل في إمبابة بمناطق كوبري وقسم إمبابة.

وتستقر الحالة المرورية على شارعي جامعة الدول العربية وأحمد عرابي.

ويشهد محور26 يوليو كثافات متوسطة على مناطق ميت عقبة حتى المهندسين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كثافات وتكدسات مرورية.. تعرف على أماكن الزحمة في شوارع وميادين الجيزة

أماكن الزحمة.. النشرة المرورية الصباحية في شوارع القاهرة والجيزة

أماكن الزحمة .. الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة

أماكن الزحمة.. حالة المرور على الطريق الدائري وشوارع القاهرة والجيزة

نشرة مرور الجيزة.. انتظام حركة السير بالشوارع والميادين

النشرة المرورية.. أماكن الزحمة في شوارع وميادين الجيزة

ترشيحاتنا

بسبب رسالة ابنته.. طلعت زكريا يتصدر جوجل بعد وفاة حسن حسني

ولا تشتروا بآياتي ثمنًا قليلًا.. الإفتاء تصحح اعتقادًا خاطئًا عن الآية

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يحصل على 40 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية لتمويل مشروعات خارجية

الثوم أغربها .. 3 توابل سحرية تعالج الانسداد الرئوي في أيام

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 31-5-2020 بمحافظات مصر

مرتضى منصور: الأهلي ترتيبه الرابع عند إعلان لقب نادي القرن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمناعة والكبد والمعدة.. فوائد شرب ماء بالليمون على الريق

بخطوات سهلة.. طريقة عمل المرقوق بالخبز اللبناني

يقي من أمراض الكلى والقلب .. 10 أسباب تحفزك على تناول حمض الفوليك