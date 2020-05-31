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فن

تشرفت بالعمل معاه.. دنيا سمير غانم تنعى حسن حسني

الأحد 31/مايو/2020 - 11:36 ص
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
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سيد احمد
نعت الفنانة دنيا سمير غانم ،الفنان حسن حسنى  ،ونشرت صورة له من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وكتبت دنيا سمير غانم تعليقا على الصورة: "البقاء لله الفنان القدير #حسن_حسني تشرفت بالعمل معاه في فيلم يانا يا خالتي وفيلم الفرح.. ربنا يرحمه يا رب .


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جدير بالذكر أن آخر مشاركات الفنان الكبير حسن حسنى، كانت في مسلسل "سلطانة المعز" من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني راشد، محمد شاهين، طاهرة، دينا، محمد لطفي ، محمود البزاوي،وليد فواز ، مي الغيطي ،أحمد ماجد ، كريم الأبنودي ورنا رئيس.. ومدير التصوير هيثم زانيتا وتأليف إياد ابراهيم وإخراج محمد بكير.
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