للحد من تفشي كورونا.. تعقيم بنك مصر فرع دمنهور وقسم الشرطة

تواصل الأجهزة التنفيذية المختصة بمحافظة البحيرة أعمالها في أعمال رش وتطهير وتعقيم المنشآت الحيوية والشوارع والقرى بنطاق المحافظة، في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.













وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، في بيان، الأحد، على استمرار عمل الحملات اليومية التى تنفذها المحافظة والوحدات المحلية بالتعاون مع جميع الجهات المعنية وإستغلال خلو الشوارع من المارة وامتثال المواطنين لقرار حظر التجول خلال الفترة المسائية لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين بخلاف جهود الوقاية والتطهير اليومية المماثلة التى تتم بصفة دورية ومستمرة بمختلف المنشآت والهيئات.









وشهدت مدن ومراكز وقرى المحافظة على مدار اليوم بالفترة الصباحية وخلال فترة الحظر بالفترة المسائية حملات رش وتعقيم مكثفة للشوارع والميادين وأماكن الانتظار وواجهات المنازل والمحال، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطري.

















وأسفرت عن رش وتطهير الشوارع والمحلات والمنازل بقرى النجيلة وبريم وأبو الخاوي وبعض الأماكن الحيوية بكوم حمادة والشوارع الرئيسية والفرعية بمركز ومدينة الرحماني، حيث جرى تعقيم فرع بنك مصر بدمنهور وقسم الشرطة وخلف مستشفى الصدر وشارع جلال والشوارع الجانبية والجمهورية والراهبات والمعهد الدينى الدفراوى وخلف مستشفى الصدر ومنطقة الأبراج وبوابة المساحة وشارع مخزن الزيت بدمنهور.











وتمكنت حملات الرش من تطهير وتعقيم الشوارع وواجهات المنازل والمحلات قرية الوفائية ومنطقة مجمع المواقف والشورع بالدلنجات وبعض المنازل بقرية فيشا وشوارعها والوحدة الصحية، وكذلك قريتا الروضة والمسعدة بمركز المحمودية.









