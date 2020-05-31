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تعليم

جامعة حلوان تقدم نصائح عن الكمامات وأنواعها وكيفية ارتدائها لأعضائها

الأحد 31/مايو/2020 - 11:36 ص
كمامة
كمامة
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كريم ناصر
بعد إلزام جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، كل أعضاء المجتمع الجامعى من أعضاء هيئة تدريس وإداريين وعاملين بارتداء الكمامة، وكذلك حظر دخول أي فرد من منسوبي الجامعة أو من خارجها لأي منشأة من منشآت الجامعة سواء الإدارة والكليات والمستشفيات الجامعية أو أى وحدة أخرى من وحدات الجامعة دون ارتداء الكمامة.

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وقدمت إدارة الطب الوقائي بالجامعة مجموعة من النصائح لأعضاء الجامعة عن أهمية الكمامة وكيفية ارتدائها واستخدامها ونزعها والتخلص منها وأنواع الكمامات. 

جاء فيها:

مما لاشك فيه أن العالم يعيش في حالة من الاستنفار لجائحة كورونا التي انتشرت في أغلب بلدان العالم وحيث إن الفيروس ينتقل من شخص لآخر عن طريق الرذاذ من الشخص المصاب عن طريق الفم والأنف وملامسة الأسطح الملوثة بالفيروس؛ لذا ينصح مع التباعد الاجتماعي وغسيل الأيدي بالماء والصابون لمدة عشرين ثانية على الأقل، بارتداء الكمامات وبالطبع هناك أنواع عديدة للكمامات منها ما هو عالي الكفاءة وهذا غالبا ما يكون مخصصا للأطقم الطبية التي تتعامل مع الحالات الخطرة في المستشفيات ومنها الكمامة الجراحية التي تعتبر هي الحل الأمثل للحد من انتشار الفيروس خاصة مع انخفاض ثمنها مقارنة بالكمامات عالية الجودة .

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وفي حالة النقص الشديد في عدد الكمامات يتم اللجوء للكمامات القماش ولكن يفضل أن يكون من خامة جيدة بمسام ضيقة ومحكمة على الوجه بحيث يتم غسلها وتطهيرها بالماء والصابون او الكلور ويقوم النوع الأخير والذي تم النصح به من قِبل مراكز مكافحة العدوى للتقليل من معدلات انتشار الفيروس.


كما أعطت إدارة الطب الوقائي بعض النصائح حول كيفية ارتداء الكمامة جاء فيها : 

قبل ارتداء الكمامة افرك يديك بمطهر كحولي أو اغسلهما بالماء والصابون، قم بتغطية الفم والأنف بالماسك وتأكد من وضعها بإحكام على وجهك بحيث لا يكون هناك أي فراغ بين الوجه والماسك، تجنب لمس الكمامة أثناء ارتدائها وفي حالة لمسها اغسل يديك بالماء والصابون أو افركها بمطهر كحولي، تخلص من الكمامة بمجرد أن تصبح رطبة وارتدي أخرى جديدة، ولا تستخدم الماسكات الوحيدة الاستعمال مرة أخرى، عند خلع الماسك انزعه من الخلف ولا تلمس سطحها الخارجي وتخلص منها على الفور بإلقائها في سلة المهملات واغسل يديك بالماء والصابون أو افركها بمطهر كحولي. 
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