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أخبار البلد

شاهد .. التزام المواطنين بارتداء الكمامات في المواصلات العامة

الأحد 31/مايو/2020 - 11:45 ص
صدى البلد
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سيد أحمد- أشرف العمدة- عمرو سيد- علي الخشاب
التزم المواطنون بارتداء الكمامات تنفيذا للإجراءات الوقائية التى أقرتها وزارة الصحة من أجل حماية المواطنين من فيروس كورونا والحد من انتشاره والقضاء عليه.


ورصدت عدسة " صدى البلد " مدى التزام المواطنين بتنفيذ الإجراءات الوقائية، حيث ظهور المواطنين المواصلات العامة مرتدين الكمامات.

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وتطبق الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اعتبارا من اليوم 30 مايو الجاري، إجراءات الإلزام بارتداء الكمامات في عدد من الأماكن بشكل إجباري.


والأماكن التي منع فيها رئيس الوزراء التجول بدون ارتداء كمامة فيها هي: الأسواق، والمحلات، والمنشآت الحكومية، والمنشآت الخاصة، والبنوك، ووسائل النقل العامة والخاصة.


شاهد .. التزام المواطنين بارتداء الكمامات في المواصلات العامة
شاهد .. التزام المواطنين بارتداء الكمامات في المواصلات العامة
شاهد .. التزام المواطنين بارتداء الكمامات في المواصلات العامة
شاهد .. التزام المواطنين بارتداء الكمامات في المواصلات العامة
شاهد .. التزام المواطنين بارتداء الكمامات في المواصلات العامة
شاهد .. التزام المواطنين بارتداء الكمامات في المواصلات العامة
شاهد .. التزام المواطنين بارتداء الكمامات في المواصلات العامة
شاهد .. التزام المواطنين بارتداء الكمامات في المواصلات العامة
شاهد .. التزام المواطنين بارتداء الكمامات في المواصلات العامة
شاهد .. التزام المواطنين بارتداء الكمامات في المواصلات العامة
شاهد .. التزام المواطنين بارتداء الكمامات في المواصلات العامة
شاهد .. التزام المواطنين بارتداء الكمامات في المواصلات العامة
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