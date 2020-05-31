شاهد .. التزام المواطنين بارتداء الكمامات في المواصلات العامة









ورصدت عدسة " صدى البلد " مدى التزام المواطنين بتنفيذ الإجراءات الوقائية، حيث ظهور المواطنين المواصلات العامة مرتدين الكمامات.





اقرأ أيضا :









وتطبق الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اعتبارا من اليوم 30 مايو الجاري، إجراءات الإلزام بارتداء الكمامات في عدد من الأماكن بشكل إجباري.









والأماكن التي منع فيها رئيس الوزراء التجول بدون ارتداء كمامة فيها هي: الأسواق، والمحلات، والمنشآت الحكومية، والمنشآت الخاصة، والبنوك، ووسائل النقل العامة والخاصة.







