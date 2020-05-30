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بين الناس

بدون كمامات.. شاهد تجمعات على كورنيش الإسكندرية رغم قرارات الوزراء..فيديو

السبت 30/مايو/2020 - 03:34 م
صدى البلد
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سيد احمد - عدسة : احمد رمضان
لم يلتزم بعض المواطنين بالإجراءات الوقائية بالرغم من انتشار فيروس كورونا وزيادة أعداد المصابين به فى الآونة الأخيرة.

ورصدت عدسة صدى البلد، تجمعات المواطنين على كورنيش الإسكندرية وغير مرتدين الكمامات.

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وتطبق الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اعتبارا من اليوم 30 مايو الجاري، إجراءات الإلزام بارتداء الكمامات في عدد من الأماكن بشكل إجباري.

والأماكن التي منع فيها رئيس الوزراء التجول بدون ارتداء كمامة فيها هي: الأسواق، والمحلات، والمنشآت الحكومية، والمنشآت الخاصة، والبنوك، ووسائل النقل العامة والخاصة.
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