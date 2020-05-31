جهاز لقياس الحرارة .. خطوة جديدة من النصر السعودي لاستئناف النشاط الرياضي

وقعت إدارة نادي النصر السعودي، عقدًا مع إحدى الشركات الطبية المتخصِّصة لشراء جهاز لقياس درجة الحراراة، من أجل قياس حرارة الراغبين في دخول النادي، من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية، تمهيدًا لرفع تعليق النشاط الرياضي الذي توقف احترازيًّا بسبب فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية اليوم الأحد، فإن إدارة النصر وقعت العقد بالأمس مع إحدى الشركات المتخصصة في المستلزمات الطبية.
وقال مصدر للصحيفة: “"لجهاز سيؤدي عمله بشكل آلي، حيث سيقيس درجة حرارة الشخص الراغب في الدخول إلى مقر النادي، فإذا كانت درجة حرارته طبيعية، فسيُفتح له باب الدخول أوتوماتيكيًّا، أما إذا كانت درجة حرارته مرتفعة، فسيبقى الباب مغلقًا".
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وأكد المصدر، أن إدارة النادي العاصمي، ستواصل استحداث العديد من الأمور في مقره لمواكبة أعلى المعايير.