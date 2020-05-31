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فن

يارا تحتفل مع الجمهور بعيد ميلادها «أون لاين» على انستجرام.. غدًا

الأحد 31/مايو/2020 - 01:19 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
تحتفل النجمة اللبنانية يارا بعيد ميلادها "أون لاين" مع جمهورها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، غدًا الاثنين الساعة العاشرة مساء بتوقيت دبي.

ونشرت يارا  صورة جديدة لها من منزلها ، وعلقت علي الصورة :"من بعد ما خبرتكم الفكرة.. وبما إنه فيه ناس حابه توصل معايدتها صوت و صورة.. وكل سنة بشوف لهفتكم و فرحتكم وبفرح كتير بكل شي بتقدموه وخاصة بهالنهار..وهالمرة اخترت يكون عيد ميلادي بكرا ان شاء الله بيني وبينكم لايف على الانستجرام الساعة 10 بتوقيت دبى".

وتابعت: "يلا اللي حابب يطلع معي ويعيّدني صوت وصورة ينتظر لايف بكرا ويتواصل مع‪@yaralb_lovers لنحدّد الأسامي ونعرف مين حابب يشاركني هالايف".

وكانت طرحت المطربة اللبنانية يارا ، أغنيتها الجديدة "ما خطر عالبال" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات أحمد بن فارس، ألحان أسامة العطار وتوزيع هشام السكران.

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