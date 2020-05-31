يارا تحتفل مع الجمهور بعيد ميلادها «أون لاين» على انستجرام.. غدًا

تحتفل النجمة اللبنانية يارا بعيد ميلادها "أون لاين" مع جمهورها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، غدًا الاثنين الساعة العاشرة مساء بتوقيت دبي.
ونشرت يارا صورة جديدة لها من منزلها ، وعلقت علي الصورة :"من بعد ما خبرتكم الفكرة.. وبما إنه فيه ناس حابه توصل معايدتها صوت و صورة.. وكل سنة بشوف لهفتكم و فرحتكم وبفرح كتير بكل شي بتقدموه وخاصة بهالنهار..وهالمرة اخترت يكون عيد ميلادي بكرا ان شاء الله بيني وبينكم لايف على الانستجرام الساعة 10 بتوقيت دبى".
وتابعت: "يلا اللي حابب يطلع معي ويعيّدني صوت وصورة ينتظر لايف بكرا ويتواصل مع@yaralb_lovers لنحدّد الأسامي ونعرف مين حابب يشاركني هالايف".
وكانت طرحت المطربة اللبنانية يارا ، أغنيتها الجديدة "ما خطر عالبال" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات أحمد بن فارس، ألحان أسامة العطار وتوزيع هشام السكران.