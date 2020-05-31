ذبح ضابط شرطة بولاية فلوريدا من رقبته وسط الاحتجاجات الغاضبة لمقتل فلويد

روى ضابط من الشرطة الأمريكية في جاكسونفيل، يدعى شريف مايك ويليامز، في مؤتمر صحفي، أن زميلا له ضابطا في جاكسونفيل بولاية فلوريدا ، طعن بجرح نافذ في الرقبة، خلال الاحتجاجات التي اندلعت بالولاية على خلفية وفاة جورج فلويد ، وهو حاليا في المستشفى.





وقال ويليامز، في مؤتمر صحفي، إن ضباط آخرين تعرضوا لهجوم من قبل مثيري الشغب وأصيبوا بالحجارة والطوب خلال الاحتجاجات في المدينة. وقال إن العديد من الاعتقالات تمت، على الرغم من أنه ليس لديه رقم دقيق.





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وقال عمدة جاكسونفيل ليني كاري في نفس المؤتمر الصحفي إن الاحتجاج بدأ مع 1200 شخص مسالم وعائلات محترمة، وأنه بعد مغادرتهم أصبح الأمر يتعلق بأعمال شغب وعنف.





وقال "لن نتسامح مع ذلك في مدينتنا أو نترك مدينتنا تحترق على الأرض".





وفرضت 25 مدينة على الأقل في 16 ولاية حظر التجول، بينما لم تفعل سلطات جاكسونفيل ذلك.





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