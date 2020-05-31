شرطة أتلانتا تعتقل 70 شخصًا وسط احتجاجات غاضبة على وفاة جورج فلويد

اعتقلت شرطة أتلانتا 70 شخصًا ليلة السبت، وفقًا لما ذكره جون تشافي، المتحدث باسم إدارة شرطة أتلانتا، وسط الاحتجاجات الغاضبة التي اجتاحت الولاية الامريكية عقب مقتل المواطن الامريكي ذي الاصل الافريقيعلى يد ضابط شرطة ابيض بعد عملية تعذيب

وقال تحديث لادارة الشرطة على موقع تويتر إن ضباط الشرطة ألقي عليهم الصخور وأشياء أخرى، كما دمرت ممتلكات وسط المدينة جراء اعمال عنف من المحتجين.





ونمت الاحتجاجات على وفاة جورج فلويد على الصعيد الوطني ومن المتوقع أن تستمر لليوم الخامس في ولاية مينيسوتا وعبر الولايات المتحدة ، بما في ذلك الاشتباكات وأعمال الشغب.





وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إنها عززت حالة التأهب لبعض الوحدات العسكرية الأمريكية وسط الاضطرابات المدنية.





وشوهدت مروحيات عسكرية في السماء فوق مينيابوليس يوم السبت ، للمرة الأولى منذ بدء احتجاجات جورج فلويد.





وفي غضون ذلك، اشتبك مواطنون في واشنطن في اشتباكات مفتوحة مع ضباط الشرطة الذين كانوا يحاولون منعهم من الوصول إلى البيت الأبيض.