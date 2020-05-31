رئيس الوزراء يتابع إجراءات مواجهة فيروس كورونا.. مدبولي: تفعيل لجنة الأزمات بكل محافظة.. ومرور يومي من المسئولين والجهات الرقابية على المستشفيات للتأكد من توافر المستلزمات الطبية وتقديم الخدمة

ضوابط للمستشفيات الخاصة المشاركة في علاج " كورونا" لمن المبالغة في تكلفة العلاج والعزل





وزيرة الصحة: 6 محافظات الأعلى في الإصابة بالفيروس.. و5013 وحدة رعاية مسئولة عن توزيع العلاج







340 مستشفى للتعامل مع "كورونا" وتجهيز 36 ليصل العدد إلى 376 مستشفى





نصف مليون جرعة علاج جاهزة للحالات الحرجة بالمستشفيات وتوفير 8 ملايين جرعة للمخالطين







وزير التعليم العالي: 5651 حالة تلقت العلاج بالمستشفيات والمدن الجامعية المخصصة للعزل









ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع المجموعة الطبية؛ عددا من الملفات الخاصة بإجراءات التعامل مع التصدي لانتشار فيروس "كورونا"، بحضور كل من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ومسئولي الجهات المعنية.





واكد رئيس الوزراء على ضرورة توافر جميع المستلزمات الطبية بالمستشفيات، مشيرًا إلى أن هذه المهمة منوطة بهيئة الشراء الموحد، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، مطالبًا بالتأكد من صرف هذه المستلزمات لجميع الأطقم الطبية، وعدم الاكتفاء بالاطمئنان لوجودها بالمخازن فقط.





وشدد رئيس الوزراء على تقديم خدمة متميزة للمواطنين عبر الخطوط الساخنة التي تم تخصيصها للرد على جميع استفساراتهم بهذا الشأن، سواء من خلال الخط الساخن 105، أو غيره بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، مع توفير العلاج المطلوب للمواطنين الذين سيتم عزلهم منزليًا، عن طريق الآلية الميسرة التي بدأت وزارة الصحة في تطبيقها، مؤكدا أهمية تفعيل أقصى طاقة للمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي، بالتنسيق مع الأطقم الطبية بوزارة الصحة؛ لمواجهة هذا الفيروس.





ووجه رئيس الوزراء بتفعيل لجنة الأزمات القائمة بكل محافظة، على أن يكون هناك مرور يوميّ من جانب مسئولي الجهات المختلفة، بما فيها الجهات الرقابية، على المستشفيات؛ وذلك للتأكد من توافر المستلزمات الطبية، وكذا وجود الأطقم الطبية، وتقديم خدمة جيدة للمواطنين بالمحافظات.





وكلّف مدبولي الوزراء المعنيين بوضع ضوابط للمستشفيات الخاصة التي بدأت تشارك في علاج المواطنين من فيروس كورونا، بحيث يكون هناك سقف محدد لتكلفة العلاج، ولاسيما أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعًا مبالغًا فيه في تكلفة العلاج والعزل بعدد من هذه المستشفيات.





و استعرضت وزيرة الصحة والسكان تقريرًا حول معدلات الإصابة في محافظات الجمهورية، حيث أوضحت أن هناك ست محافظات شهدت أعلى نسبة إصابة بالفيروس، وهي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنوفية، والفيوم، والإسكندرية، والبحيرة، حتى 30 مايو بإجمالي 15415 حالة.





تناولت زايد، جهود تجهيز جرعات العلاج وتوزيعها على حالات العزل المنزلي عن طريق القوافل العلاجية، موضحة في هذا الصدد أنه تم تسيير نحو 65 عيادة متنقلة، وعيادة تنظيم أسرة بمديرية القاهرة؛ لتوزيع هذه الجرعات وتوصيلها لهذه الحالات، مشيرة إلى أنه تم أيضًا توزيع الأدوية على المخالطين في أقصى نقطة على الحدود الليبية بقرية "بهي الدين" التابعة لواحة سيوة.





وقالت وزيرة الصحة والسكان: وصل عدد وحدات الرعاية الأساسية، المسئولة عن توزيع العلاج ومتابعة المخالطين والحالات الإيجابية في العزل المنزلي إلى 5013 وحدة على مستوى الجمهورية، موضحة في الوقت نفسه أن عدد المستشفيات التي تم تخصيصها للتعامل مع حالات فيروس "كورونا"، بجانب مستشفيات العزل، وصل حتى الآن إلى 340 مستشفى، تضم 3539 سرير رعاية مركزة، و2218 جهاز تنفس صناعيّ، إلى جانب 35152 سريرًا

