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رياضة

فضل الله: كاف سيواجه أزمة كبيرة حال تجريد الترجي من لقب دوري الأبطال لصالح الوداد

الأحد 31/مايو/2020 - 04:11 م
الوداد ضد الترجي
الوداد ضد الترجي
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يسرى غازى
علق الدكتور محمد فضل الله مستشار اللوائح الرياضية على القضية المتداولة حاليا أمام المحكمة الرياضية الدولية المعروفة بالكاس بين الترجي والوداد البيضاوى بشأن نهاءى دورى ابطال افريقيا.

كان الترجي قد حصد لقب نهاءى دورى ابطال افريقيا بقرار من الكاف على حساب نادى الوداد البيضاوي المغربي بعد حدوث أزمة تقنية الفيديو وانسحاب الفريق المغربي كما خسر لقب السوبر الإفريقي من الزمالك بنتيجة ٣-١.

وقال فضل الله  لصدى البلد إن حكم المحكمة الرياضية «كاس» فى قضية نهائى دورى ابطال افريقيا بين الترجي والوداد لا يجوز الطعن عليه إلا من الناحية الشكلية أمام إحدى المحاكم الفيدرالية المعترف بها من قبل كاس.


واضاف أن شهادة أحمد احمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف امام المحكمة الرياضية الدولية فى قضية الترجي والوداد والمساعد الموريتاني ليست ملزمة لأن الحكم يرجع لرؤية المحكمة.

ولفت الى أنه فى حال صدور حكم لصالح الوداد البيضاوى سوف تكون هناك مشكلة كبيرة لكل من الترجي والاتحاد الأفريقي لكرة القدم .
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