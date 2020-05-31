أحمد سلام يكتب: الإعدام بث مباشر

الشهيد أحمد المنسي علي موعد مع التاريخ حيا ببطولته وشخصيته الفذة ولا أقول ميتا بل بعد استشهاده يقود ثورة من قبره الذي أصبح محل ارتياد المصريين إليه امتنانا من جانب وايثارا من جانب آخر لأن مثله يسعي اليه عرفانا .

البطل الشهيد أحمد المنسي ومن خلال عمل درامي يوثق بطولته أحدث ثورة لإيقاظ الوعي في توقيت تواجه فيه مصر وباء قاتلا فإذا بها تنصهر في بوتقة واحدة لتشاهد العمل الأروع والمميز مسلسل الإختيار وهو العمل الدرامي المعلوم نهايته الحزينة وهي رحيل بطل قومي ولكن الوفاء لسيرة البطل العطرة جعل مصر تتابع ملحمة الشرف التي وثقت تجربة ضابط مصري استشهد في سبيل الوطن بعد حياة قصيرة وبطولات عظيمة لقائد فذ.

استشهاد البطل أحمد المنسي والذين معه في معركة الدفاع حتى الموت عن كمين مربع البرث تم توثيقه للأجيال القادمة بعد أن اضحي أحمد المنسي في ذمة التاريخ امتدادا لأبطال عظام .

من حقنا كمصريين أن نفخر بأننا عشنا زمن أحمد المنسي .

من حق مصر أن تحزن على رحيل البطل الشهيد أحمد المنسي والعزاء أنه في الجنة مع النبيين والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

استشهاد البطل أحمد المنسي استلزم الثأر وقد تولي جيش مصر العظيم الأمر ولم يزل يخوض حرب تطهير ضد خوارج العصر إلي أن يخلو ثري مصر الطاهر منهم ودائما في القصاص حياة .

بالتزامن مع نهاية مسلسل الإختيار كان مطلب الرأي العام ظهور وقائع إعدام الإرهابي هشام عشماوي ضمن أحداث المسلسل وقد حدث في الحلقة التاسعة والعشرين أن ظهر في زي الإعدام وفي تلك الليلة تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورا للاعدام وكذا مشاهد مصورة .

المبتغي اذا تشريع يجعل بث إعدام القتلة الفجرة من أمثال عشماوي علي الهواء مباشرة لأن ذلك بمثابة رد فعل طبيعي نحو هؤلاء الفجار ويكفي هنا الإشارة إلى أن الإرهابيين ومن خلال آليات الجماعات المتطرفة التكفيرية كانوا حريصين علي تصوير جرائمهم وبثها علي شبكة الإنترنت اختيالا وابتهاجا بقتل رجال الجيش والشرطة والمدنيين.

الإعدام علي الهواء مباشرة مطلب عادل لشعب احتمل ماتنوء به الجبال ولم يزل صامدا صابرا حتي يزول البلاء بقطع دابر القتلة الفجرة أعداء الوطن والدين.

إنه أحمد المنسي بعد استشهاده إنه الفعل ورد الفعل إنه القصاص العادل إنه جيش مصر القوي الذي يربض في سيناء في تصميم وعزم لايلين علي الثأر لمن استشهدوا وللدفاع عن ثوابت مفادها أن مصر لن تستكينى أبدا .