برتوكول تعاون بين جامعة أسوان ووزارة الموارد المائية لتطوير نظم الري.. صور

وقع الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان بروتوكول تعاون بين جامعة أسوان ووزارة الموارد المائية والرى بحضور المهندس محمد علي إبراهيم الشرونى وكيل وزارة الرى بأسوان ورئيس الإدارة المركزية، والدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بجانب الدكتور محمد زكريا مدير المركز .





وأكد الدكتور أحمد غلاب أنه يأتى توقيع البروتوكول فى إطار التوجه الرئاسى للإستعانة بالجامعات والمراكز البحثية لتقديم المشورة العلمية لكون الجامعة تمثل بيت الخبرة.





وفى ظل إهدار موارد المياه بالرى القديم يتضمن البرتوكول إجراء التصميمات الهندسية الحديثة والعمل على تطوير شبكات ونظم الرى الحديث، والإشراف على المشروعات التابعة لوزارة الرى وإعداد مستندات الطرح داخل نطاق المحافظة .





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وأشار المهندس محمد على الشرونى وكيل وزارة الموارد المائية والرى بأسوان يأتي توقيع البرتوكول يأتى فى إطار خطة وحرص أجهزة الدولة ووزارة الموارد المائية والرى لدعم محاور التنمية ومن ضمنها الرى والتنمية والزراعة وذلك بتوجيهات رئيس الجمهورية .





وتقوم وزارة الرى بعمل مشروعات لتأهيل الترع وشبكات الرة لتحسين حالة الرة وتقليل فواقد المياه بما يرفع من إنتاجية الأراضى الزراعية ودعم الإقتصاد ولحاجة وزارة الرى للاستفادة من الخبرات العلمية والهندسية لجامعة أسوان ومركز الدراسات والإستشارات الهندسية بالجامعة لتعظيم الإستفادة تم توقيع برتوكول تعاون بين الجامعة ووزارة الرى وذلك لعمل الدراسات والتصميمات لتلك المشروعات مع الإشراف العام على الأعمال والإختبارات وأعمال ضبط الجودة .





وفى نفس السياق أضاف الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن الجامعة أعدت خطة طموحة للتعاون مع المؤسسات الحكومية المختلفة ومنظمات المجتمع المدنى بتقديم كافة الخبرات البحثية والدراسات الإستشارية فى النهوض بالقطاعات ويأتى هذا البرتوكول تتويجًا لخطة الجامعة .





وأوضح الدكتور لؤى سعد الدين نصرت عميد كلية الهندسة ونائب رئيس مجلس إدارة المركز بأنه يضم نخبة من المتخصصين من كبار أساتذة الجامعة فى مختلف التخصصات الأكاديمية والعلمية ويقوم المركز بتقديم كافة الإستشارات الهندسية والدراسات العلمية ولديه أساتذة متخصصين فى مجال المياه والرى لإقامة السدود والعمل على فتح آفاق جديدة للتنمية فى مجال تعظيم موارد المياه بأسوان .





ومن جانبه ذكر الدكتور محمد زكريا عبد الحميد المستشار الهندسى للجامعة بأنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الرى والموارد المائية ويمثلها المهندس محمد على الشرونى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظة أسوان وبين جامعة أسوان ويمثلها الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان.



