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منوعات

إيجاد طريقة جديدة للكشف عن سرطان البروستاتا عبر الدم .. تفاصيل

الأحد 31/مايو/2020 - 05:27 م
صدى البلد
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احمد شريف

وجد العلماء أن اختبار الدم البسيط يمكن أن يساعد في تحديد الحالات التي لا يستجيب فيها الرجال المصابون بسرطان البروستاتا للعلاج أو يكونون أكثر عرضة للانتكاس.


وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن تم  تقييم "الخزعة السائلة" من حيث الكفاءة في أكثر من 1000 عينة دم من 216 رجلًا مصابًا بسرطان البروستاتا المتقدم الذين كانوا يتلقون العلاج منه.


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ووجد باحثون بقيادة معهد أبحاث السرطان في لندن، أن الاختبار يمكنه الكشف عن آثار الحمض النووي للسرطان في مجرى الدم.


وأفادت الصحيفة أنه  يمكن لهذا التحليل أن يؤدي إلى علاج مخصص لأولئك الذين هم في مراحل متقدمة من المرض ويساعد الأطباء في تحديد موعد إيقاف الدواء الذي لا يعمل أيضًا.


وأشارت الصحيفة إلى أن الخزعات السائلة هي أيضا طريقة أقل إيلامًا وأقل عدوانية من خزعات الأنسجة شائعة الاستخدام.


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