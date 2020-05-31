الأردن يسجل 5 إصابات جديدة بـ كورونا بعد إجراء 4349 فحصًا

أعلنت مملكة الأردن اليوم الأحد، ارتفاع أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد.





وقالت وزارة الصحة في الأردن إنها سجّلت 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد إصابات كورونا في الأردن إلى 739 شخصًا.





وأضافت أن الحالات الـ5 من بينها 3 حالات لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، أهم أردني و2 غير أردنيين، فضلاً عن حالتين لأردنيين قادمين من الخارج.





فيما لم تسجل الأردن أي حالة وفاة جديدة، ليتوقف إجمالي الوفيات عند 9 حالات فقط.





وسجّلت 15 حالة شفاء جديدة في الأردن، وأجرت الصحة الأردنية 4349 اختبارا للكشف عن كورونا، ليصبح إجمالي الفحوصات 187.990 فحصاً.