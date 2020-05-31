على متن 3 رحلات.. وصول 624 مصرياً من العالقين بالسعودية

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، 3 رحلات استثنائية سيرتهم شركة مصر للطيران واير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني لإعادة 624‪ مصريا من العالقين في المملكة العربية السعودية، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة ، إن المطار استقبل 3 رحلات استثنائية، حيث وصلت رحلة لمصر للطيران قادمة من جدة على متنها 150 مصريا، ورحلة ثانية عليها 300 مصريًا، والرحلة الثالثة لشركة إير كايرو قادمة من جدة وعلي متنها 174 مصريا.

وتم إنهاء إجراءات وصول ركاب الرحلتين في مطار القاهرة، وإجراء اختبارات فيروس "كورونا" عليهم داخل صالة الوصول ، قبل نقلهم إلى مناطق العزل المخصصة من قبل الدولة لعزلهم لمدة 7 أيام، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد .

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .