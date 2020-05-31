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أخبار البلد

وصول 600 مصري من العالقين في دولة الكويت إلى القاهرة

الأحد 31/مايو/2020 - 04:30 م
مطار القاهرة - صورة
مطار القاهرة - صورة أرشيفية
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نورهان خفاجي

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، رحلتين استثنائيتين سيرتهما شركة مصر للطيران، لإعادة600  مصري من العالقين في دولة  الكويت، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد .


قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة ، إن رحلتي طيران  تابعتين لشركة مصر للطيران أرقام ms3032 ،  ms3028، وصلتا إلى المطار قادمتين من الكويت وعلي متنهما  600  مصري كانوا عالقين هناك، حيث وصل علي الرحلة الأولي 300 مصري، والرحلة الثانية  300 آخرون.


وتم إنهاء إجراءات وصول ركاب الرحلتين في مطار القاهرة، وإجراء اختبارات فيروس "كورونا" عليهم داخل صالة الوصول، قبل نقلهم إلى مناطق العزل المخصصة من قبل الدولة لعزلهم لمدة 7 أيام، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد .


كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارسالماضي ، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .

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