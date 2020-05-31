الزمالك متمسك بالحصول على نادي القرن

حرص حمادة أنور، عضو
مجلس إدارة نادي الزمالك، الكشف عن آخر المستجدات داخل القلعة البيضاء، بشأن
ملف نادي القرن.
وأكد حمادة أنور عضو
مجلس إدارة القلعة البيضاء خلال تصريحاته الإذاعية، أن ناديه متمسك بموقفه
بالمطالبة بالحصول على لقب "نادي القرن الأفريقي" الذي ناله الأهلي.
وأضاف حماده أنور إلى أنه واجب على مجلس الإدارة، شرف المحاولة حتى وإن فشلت المحاولات، وإلا لما تم فتح الملف من الأساس.
وأكمل عضو مجلس إدارة النادي حديثه : "الزمالك حقق بطولات أكثر بـ9 ألقاب مقابل 7 للأهلي، فهل احتساب النقاط كان لصالح جهة ما؟ والاتحاد الأفريقي غير اللوائح أثناء سريان القرن، لقد تغيرت البنود عام 1999"
وأضاف "حاليا يتم جمع كل الملفات والمستندات واللوائح بالاتحادات القارية الأخرى مثل الأوروبي والآسيوي لتقديمها"
واختتم عضو المجلس
الأبيض تصريحاته "سواء كان القرار في صالحنا من عدمه، هذا شرف كبير لنا ونشعر
أنه من حقنا أن يكون الزمالك نادي القرن، ولدينا محام إيطالي يختص بالقضايا
الدولية للزمالك، وبالتأكيد سيتولى القضية".