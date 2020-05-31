AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الزمالك متمسك بالحصول على نادي القرن

الأحد 31/مايو/2020 - 07:18 م
صدى البلد
Advertisements
ملك موسى

حرص حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، الكشف عن آخر المستجدات داخل القلعة البيضاء، بشأن ملف نادي القرن.

 

وأكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء خلال تصريحاته الإذاعية، أن ناديه متمسك بموقفه بالمطالبة بالحصول على لقب "نادي القرن الأفريقي" الذي ناله الأهلي.

 

وأضاف حماده أنور إلى أنه واجب على مجلس الإدارة، شرف المحاولة حتى وإن فشلت المحاولات، وإلا لما تم فتح الملف من الأساس.

 

وأكمل عضو مجلس إدارة النادي حديثه : "الزمالك حقق بطولات أكثر بـ9 ألقاب مقابل 7 للأهلي، فهل احتساب النقاط كان لصالح جهة ما؟ والاتحاد الأفريقي غير اللوائح أثناء سريان القرن، لقد تغيرت البنود عام 1999"

 

وأضاف  "حاليا يتم جمع كل الملفات والمستندات واللوائح بالاتحادات القارية الأخرى مثل الأوروبي والآسيوي لتقديمها"

 

واختتم عضو المجلس الأبيض تصريحاته "سواء كان القرار في صالحنا من عدمه، هذا شرف كبير لنا ونشعر أنه من حقنا أن يكون الزمالك نادي القرن، ولدينا محام إيطالي يختص بالقضايا الدولية للزمالك، وبالتأكيد سيتولى القضية".

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حمادة أنور: أحداد لن يشارك مع الرجاء ضد الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

أخبار الزمالك.. ميدو : أنا رئيس النادي القادم .. ومفاجآت بشأن عمر جابر .. وحقيقة أزمة كارتيرون

بشرى سارة لجمهور الزمالك.. فرجاني ساسي وأوناجم مستمرون مع الفريق..فيديو

الزمالك يوضح حقيقة مفاوضاته مع نجم الأهلي

عن أزمة نادى القرن.. عزمى مجاهد: الجبلاية مش طرف.. ومعندناش وقت

يحسم الجدل.. محمد فضل الله: من حق الزمالك المطالبة بلقب نادي القرن

ترشيحاتنا

الشهيد الـ 30.. وفاة رئيس قسم القلب بالمعهد القومي بـ كورونا

بملابس رياضية.. ياسمين صبري بإطلالة تشعل السوشيال ميديا

الموجة الثانية بدأت.. العراق يسجل 260 إصابة و10 وفيات بـ كورونا

شاهد.. لحظة دهس سيارة ضخمة للمتظاهرين بأمريكا

أحمد موسى يوجه رسالة مؤثرة لمذيعة إكسترا نيوز .. شاهد

محمد رمضان يتحدى كورونا ويحتفل بزفاف شقيقته.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصحة العالمية: الذباب لا يتسبب في نقل فيروس كورونا

انتشار فيروس كورونا جعل الفئران أكثر عدوانية.. اعرف السبب

ما علاقة التدخين بكورونا والسيدات ؟ .. تفاصيل