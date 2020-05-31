وصلت إلى الاعتداء الجسدي.. تشكيل لجنة لبحث الخلاف بين نقيب أطباء بني سويف ومدير المستشفى التخصصي

قرر محافظ بني سويف الدكتور هاني غنيم توجيه لجنة تفتيش من المحافظة للتحقيق وبحث ملابسات وتفاصيل الاعتداء علي الدكتور مصطفى هارون نقيب أطباء بني سويف، داخل مستشفى بني سويف التخصصي.





وأجرى المحافظ اتصالا بالدكتور مصطفى هارون فور علمه بهذه الواقعة المؤسفة للاطمئنان عليه والوقوف على تفاصيلها.





كان الدكتور مصطفى هارون نقيب أطباء بني سويف، أكد أنه تعرض للاعتداء أمام الباب الخلفي لنادي نقابة الأطباء الممتد داخل مستشفى بني سويف التخصصي.





وكشف النائب عاطف محمد عبد الجواد عضو مجلس النواب عن محافظة بنى سويف، عن ملابسات واقعة الاعتداء على نقيب أطباء بني سويف، قائلا "إن نقابة الأطباء تقوم بتأجير مبني مجاور للمستشفى، وهناك باب يفصل بين المستشفى والنقابة، كان يستخدمه الأطباء أثناء فترة حظر التجوال، ولكن أصدر مدير مستشفى التخصصي، قرارا بإغلاق الباب ومنع مرور الأطباء مما تسبب في كسر الأطباء للباب لدخولهم النقابة".





وأضاف النائب عاطف عبد الجواد، أن مدير مستشفى التخصصي أرسل المدير الإداري ويدعى "ياسر" ومعه 3 من الأمن وتشاجروا مع الدكتور مصطفى هارون والأطباء وتم الاعتداء عليه لغلق الباب الفاصل بين المستشفى والنقابة.





وأشار نائب بني سويف، إلى أن نقيب الأطباء- الذي تم الاعتداء عليه- رفض أن يتعامل بنفس الأسلوب جراء الاعتداء الجسدي الذي تعرض له، ولكنه طلب من النائب والمسئولين والمحافظ الحصول على حقه لما تعرض له من اعتداء من قبل الأمن الإداري بتحريض من مدير المستشفى.





وطالب النائب عاطف عبد الجواد بإقالة مدير مستشفى التخصصي ومحاسبة المسئولين عن واقعة الاعتداء على الدكتور مصطفى هارون نقيب أطباء بني سويف، رافضًا ما حدث، لافتًا إلى أن الاعتداءات في كل مرة تصدر من أهالي على الأطباء ولكن الوضع الآن غريب بسبب اعتداء أطباء على نقيب بني سويف وهو طبيب زميل لهم.



