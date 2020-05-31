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محافظات

إشعال النيران في نعش شقيقة رئيس جامعة طنطا المتوفاة بـ كورونا .. صور

الأحد 31/مايو/2020 - 07:35 م
اشعال النيران فى
اشعال النيران فى نعش شقيقة رئيس جامعة طنطا
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أحمد على

شهدت قرية الهياتم بمركز المحلة الكبري بمحافظة الغربية اليوم إشعال النيران فى نعش شقيقة الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا عقب الانتهاء من إجراءات  دفنها والتى وافتها المنية جراء اصابتها بعدوى وباء "كورونا " .

وباشر إجراءات دفنها فريق مكافحة العدوى تحت إشراف وحضور كل من الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة والدكتور السيد قاعود مدير إدارة صحة ثان المحلة والدكتور فتحي فايد مدير العلاج الحر بثان المحلة لضمان تأمين أرواح وحياة المواطنين.

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وكان رئيس جامعة طنطا قرر إنهاء مجلس الجامعة بعد تلقيه خبر وفاة شقيقته التى كانت أصيبت بعدوى وباء "كورونا" .

كما تقدم نواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب وجميع العاملين وأفراد الأمن الإداري بخالص التعازي والمواساة في وفاة شقيقه رئيس جامعة طنطا، والتي وافتها المنية اليوم، سائلين المولى القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ، ويسكنها فسيح جناته ، وإنا لله وإنا إليه راجعون " .

كان رئيس جامعة طنطا  ترأس  اجتماع مجلس جامعة طنطا عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، بحضور الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع ، والدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .

وأكد رئيس جامعة طنطا، أنه تم رفع كفاءة الانترنت ومضاعفة قدرة الجامعة الي 400%، بما يضمن انتظام العملية التعليمية من خلال منصة التعليم الإلكتروني المتاحة للاستمرار في العملية التعليمية، وأيضا قيام أعضاء هيئة التدريس بالتواصل مع الطلاب من خلال موقع الجامعة الإلكتروني .

وأوضح سبع ، أنه تم توجيه أمين عام الجامعة بالتنبيه على كافة الموظفين بالكليات والقطاعات المختلفة بالالتزام في مكاتبهم وتجنب الحوارات فيما بينهم، على أن يكون التعامل عن طريق الانترنت، مشددا علي الجميع بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا .

كما وجه "سبع" الشكر للمشاركين في إعداد وتنظيم المؤتمر الافتراضي الدولي لمحاربة كورونا ،والذي عقد علي مدار يومي 27 و 28 مايو الحالي ، مثمنا جهودهم في انجاح المؤتمر وخروجه بالشكل اللائق، والذي نال استحسان الجميع داخل مصر وخارجها.

إشعال النيران في نعش شقيقة رئيس جامعة طنطا المتوفاة بـ كورونا .. صور
إشعال النيران في نعش شقيقة رئيس جامعة طنطا المتوفاة بـ كورونا .. صور
إشعال النيران في نعش شقيقة رئيس جامعة طنطا المتوفاة بـ كورونا .. صور
إشعال النيران في نعش شقيقة رئيس جامعة طنطا المتوفاة بـ كورونا .. صور
إشعال النيران في نعش شقيقة رئيس جامعة طنطا المتوفاة بـ كورونا .. صور
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