الأوقاف تطرح كمامة قماشية 3 طبقات بـ 8 جنيهات.. فيديو

قال الدكتور شريف أحمد، رئيس شركة إدارة المحمودية التابعة لوزارة الأوقاف، إن الشركة تمتلك منافذ بيع ستعرض كمامات قطنية





وتابع أحمد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «الشركة تبيع أيضا بالجملة لبعض الصيدليات والأماكن التي تبيع بالتجزئة»، مشيرا إلى أن الشركة بدأت إنتاج الكمامة القماش اليوم.





وأوضح أن الشركة تنتج كمامة قطن ذات الطبقتين وأخرى 3 طبقات الوسطي بها فلتر.





ولفت إلى أن سعر الكمامة الطبقتين بالجملة يصل إلى 5 جنيهات، بينما يصل سعر الكمامة ذات الطبقات الثلاث إلى 8 جنيهات.