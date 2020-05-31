التموين تحذر: محاضر غلق لغير الملتزمين بـ الإجراءات الوقائية

علم "صدى البلد "عن استعدادات وزارة التموين والتجارة الداخلية لصرف مقررات الدعم بدءا من غدا الأثنين 1 - 6 - 2020 بالمنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية (البدالين التموينيين - جمعيتي - المخابز) حيث وجه وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، المديريات التابعة في جميع المحافظات بشن حملات رقابية على المنافذ لرصد أي مخالفات في الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأكد مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية توجيهات وزير التموين ضرورة التزام المنافذ التابعة والعاملين بها بالإجراءات الوقائية من تطهير وتعقيم المنافذ وارتداء الكمامات والقفازات ومنع التزاحم والتجمعات من خلال تنظيم عملية صرف المقررات التموينية.





وأوضح المصدر أنه سيجري حملات تفتيشية من جانب مفتشي التموين على المنافذ بدءا من غدا الأثنين لرصد مدى التزام العاملين بإجراءات الوقاية وارتداء المهمات الواقية من فيروس كورونا مؤكدا أنه سيتم عمل محاضر للمخالفين تبدأ عقوبتها بغرامة مالية وتصل إلى الغلق ثم سحب ترخيص المزاولة.



