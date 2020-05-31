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اقتصاد

التموين تحذر: محاضر غلق لغير الملتزمين بـ الإجراءات الوقائية

الأحد 31/مايو/2020 - 07:33 م
سلع تموينية
سلع تموينية
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محمد صبيح
علم "صدى البلد "عن استعدادات وزارة التموين والتجارة الداخلية لصرف مقررات الدعم بدءا من غدا الأثنين 1 - 6 - 2020 بالمنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية (البدالين التموينيين - جمعيتي - المخابز) حيث وجه وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، المديريات التابعة في جميع المحافظات بشن حملات رقابية على المنافذ لرصد أي مخالفات في الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.


وأكد مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية توجيهات وزير التموين ضرورة التزام المنافذ التابعة والعاملين بها بالإجراءات الوقائية من تطهير وتعقيم المنافذ وارتداء الكمامات والقفازات ومنع التزاحم والتجمعات من خلال تنظيم عملية صرف المقررات التموينية.

وأوضح المصدر أنه سيجري حملات تفتيشية من جانب مفتشي التموين على المنافذ بدءا من غدا الأثنين لرصد مدى التزام العاملين بإجراءات الوقاية وارتداء المهمات الواقية من فيروس كورونا مؤكدا أنه سيتم عمل محاضر للمخالفين تبدأ عقوبتها بغرامة مالية وتصل إلى الغلق ثم سحب ترخيص المزاولة.

وتبدأ المنافذ التموينية الممثلة في محال البقالة التموينية ومنافذ جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية صرف المقررات التموينية لشهر يونيو يوم الأثنين المقبل الموافق 1 يونيو 2020 وصرف فارق نقاط الخبز عن شهر مايو الجاري.

ويستعرض صدى البلد قائمة بأسعار السلع التموينية المقررة على البطاقات التموينية خلال شهر يونيو المقبل كالتالي:

زيت خليط 1 لتر بسعر 17 جنيها

سكر معبأ 1 كيلو بسعر 8.5 جنيه

أرز معبأ 1 كيلو بسعر 8 جنيهات

جبنة تتراباك 500 جرام بسعر 9.5 جنيه
شاي ناعم 40 جرام بسعر 3 جنيهات

لبن جاف 125 جرام بسعر 17 جنيها

خل 5% 900 جرام بسعر 4.25 جنيه

دقيق معبأ 1 كيلو بسعر 6.50 جنيه

صلصة 200 جرام بسعر 4.75 جنيه

مسلي صناعي 800 جرام بسعر 17.25 جنيه

مسحوق اتوماتيك 1 كيلو بسعر  15.75 جنيه

مسحوق يدوي 800 جرام بسعر 10.50 جنيه

صابون غسيل 125 جرام بسعر 2.25 جنيه

صابون تواليت 125 جرام بسعر 5.50 جنيه
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