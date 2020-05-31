فيديوجراف| قرارات جديدة.. تقليص ساعات الحظر

تعمل الحكومة المصرية وتتابع باستمرار تطورات فيروس كورونا، سعيا لاتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الشعب المصري.
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ناقش مع المجموعة الطبية؛ عددا من الملفات الخاصة بإجراءات التعامل مع والتصدي لانتشار فيروس "كورونا".
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وأصدر رئيس الوزراء عدة توجيهات من أجل توفير جميع المستلزمات الطبية بالمستشفيات، وتوفير الرعاية الطبية للمواطنين، وتوفير الأدوات الطبية اللازمة لوقاية الأطقم الطبية.
كما أصدرت الحكومة قرارا بشأن تقليص عدد ساعات الحظر اليومي، وعددا من التوجيهات الأخرى للمسئولين.
من خلال الفيديوجراف التالي تعرف على تفاصيل قرارات الحكومة، ومواعيد الحظر الجديدة.