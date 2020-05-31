فيديوجراف| قرارات جديدة.. تقليص ساعات الحظر





مع المجموعة الطبية؛ عددا من الملفات الخاصة بإجراءات التعامل مع والتصدي لانتشار فيروس "كورونا". الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، ناقش









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وأصدر رئيس الوزراء عدة توجيهات من أجل توفير جميع المستلزمات الطبية بالمستشفيات، وتوفير الرعاية الطبية للمواطنين، وتوفير الأدوات الطبية اللازمة لوقاية الأطقم الطبية.









كما أصدرت الحكومة قرارا بشأن تقليص عدد ساعات الحظر اليومي، وعددا من التوجيهات الأخرى للمسئولين.







