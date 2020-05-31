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أخبار البلد

كورونا يهاجم سيدات الإعلام.. إصابة المذيعة داليا أبو عمر بالفيروس

الأحد 31/مايو/2020 - 08:35 م
الإعلامية داليا أبو
الإعلامية داليا أبو عمر
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حمادة خطاب
أعلنت الإعلامية داليا أبو عمر، منذ قليل، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وداليا أبو عمر هي إعلامية ومذيعة مصرية عملت بالعديد من القنوات المصرية، وخاضت تجربتها التمثيلية الأولى ضمن مسلسل "الوحدة" كما حلّت ضيفة شرف في مسلسل "بعد البداية"، وتقدم "أبو عمر" الآن برنامجا على يوتيوب باسم "دلعيه يدلعك".

في سياق متصل، أعلن اليوم إصابة 4 إعلاميين بفيروس كورونا، هم الإعلامية آية عبد الرحمن، مذيعة “extra news”، والتي أعلنت عبر حسابها على “فيس بوك” إصابتها بالفيروس، مطالبة متابعيها بالدعاء لها، والإعلامية ريهام السهلي مذيعة “extra news”، والتي أعلن عدد من الإعلاميين عن إصابتها متمنين لها الشفاء من بينهم الإعلامية جيهان منصور، والإعلامي خالد أبو بكر، والإعلامي أحمد سالم.

وكذلك الإعلامية إلهام نمر مذيعة التلفزيون المصري، التي أعلنت إصابتها عدد من الإعلاميين، والإذاعي عمرو صلاح مذيع نغم FM، الذي يُشتبه في إصابته بكورونا وحجز بإحدى مستشفيات الحميات، حتى التأكد من نتيجة تحليل الفيروس.


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