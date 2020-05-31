في عيد ميلادها الـ 51.. أجرأ إطلالات نهلة سلامة

يصادف اليوم، الأحد 31 مايو، عيد ميلاد الفنانة نهلة سلامة التي ولدت عام 1968، لتكمل ربيعها الـ51، وهي من أسرة فنية عريقة.



وتفضل نهلة سلامة، ارتداء الفساتين المكشوفة التي تبرز عن جمالها ورشاقتها، واختيار الألوان الزاهية التي تتناسب مع لون بشرتها.







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ومن الناحية الجمالية، تفضل نهلة سلامة اختيار الألوان الترابية الناعمة التى تبرز جمال ملامحها، وتفضل أحمر الشفاه باللون البيج.

شاركت في العديد من الأعمال خلال فترة التسعينيات منها، جحيم امرأة، مستر كاراتيه، أمريكا شيكا بيكا، قدارة، البحر بيضحك ليه، وغيرها.

قدمت أكثر من 100 عمل متنوع، ومن أهم أعمالها بالتليفزيون؛ زمن عماد الدين، امرأة من الصعيد الجواني، حكاية حياة، لقاء السحاب، جبل الحلال.





