AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

لا تشمل أسر العاملين .. 6 ضوابط من الوطنية للصحافة لتقديم الخدمة لمصابي كورونا

الأحد 31/مايو/2020 - 08:45 م
كرم جبر رئيس الهيئة
كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
Advertisements
صدي البلد
أرسلت الهيئة اليوم لرؤساء المؤسسات الصحفية الضوابط والمعايير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا لنشرها في أماكن واضحة بالمؤسسة وإخطار العاملين بها، في إطار البروتوكولات الطبية التي عقدتها الهيئة الوطنية للصحافة مع المركز الطبي لسكك حديد مصر ومستشفى عين شمس التخصصي لتقديم الخدمات الطبية لمصابي فيروس كورونا.

وتضمنت تلك الضوابط ما يلي :

1- موافاة الهيئة الوطنية للصحافة بتقرير طبي معتمد من المؤسسة من رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الأزمة ورئيس الإدارة الطبية بشأن الحالة الطبية يؤكد احتمال إصابته بفيروس كورونا بدرجة كبيرة وليست أعراض عادية أو لمجرد إجراء كشف للاطمئنان، وإرساله لأمين عام الهيئة.

2- إصدار خطاب معتمد من الهيئة موجهًا لإحدى الجهات الموقع معها البروتوكول لاستقبال الحالة واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.

3- من يرغب في إجراء مسحة للاطمئنان في حالة عدم الإصابة وعدم صدور تقرير طبي من لجنة الأزمة، يتحمل الزميل 80% " 800 جنيه " من قيمة إجراء المسحة وتتحمل الهيئة الوطنية للصحافة 20%.

4- في حالة ثبوت إيجابية الإصابة واحتجاز المريض في المستشفى أو مكان العزل، تتحمل الهيئة كامل تكلفة العلاج.

5- سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بما فيها الإخطار والتوجه إلى المستشفى والإجراءات الطبية وتكون المتابعة المستمرة بين رئيس إدارة الأزمة في المؤسسة وعضو الهيئة الوطنية للصحافة المكلف بمتابعة المؤسسة.

6- لا تشمل الرعاية المنصوص عليها في البروتوكولات الطبية أسر العاملين
Advertisements

ترشيحاتنا

مع زوجته.. محمد الشناوي يشعل السوشيال ميديا .. شاهد

لم نصل لمرحلة مقلقة.. خالد عبد الغفار: يطمئن المصريين بشأن زيادة أعداد المصابين بـ كورونا.. فيديو

قررت أنزل من البيت.. ساندي تفاجئ متابعيها ببدلة الوقاية من كورونا.. شاهد

أحمد موسى يوجه رسالة مؤثرة لمذيعة إكسترا نيوز .. شاهد

هل قائد السيارة الخاصة ملزم بارتداء الكمامة؟.. الحكومة تجيب

أهم الأخبار: خفض ساعات حظر التجول .. إصابة إعلامية مصرية بـ كورونا .. الفيروس يحاصر البرلمان

AdvertisementS

رقم للاستفسار عن كورونا فى كل محافظة.. وزير الإعلام: تعديل مواعيد حظر التجول ليبدأ من 8 مساء حتى 5 صباحا

الشهيد الـ 30.. وفاة رئيس قسم القلب بالمعهد القومي بـ كورونا

جحود الأشقاء.. أهل متوفى بـ كورونا يرفضون استلام الجثة والنيابة تقرر دفنها بمقابر الصدقة

إصابة الإعلامية آية عبد الرحمن بفيروس كورونا .. شاهد

قرار جديد للحكومة بشأن حظر التجوال .. تعرف عليه

العثور على جثة رجل بالقرب من سيارة محترقة في منيابوليس

قفزة بـ الوفيات.. الصحة: تسجيل 1536 إصابة جديدة بـ كورونا.. و46 وفاة

تعديل مواعيد عمل فروع البنوك الثلاثاء المقبل

السعر 5 جنيهات وتستخدم لمدة شهر بشرط.. الحكومة: الكمامة القماش ستكون متاحة للمواطنين خلال أيام

بعد إصابة آية عبد الرحمن وريهام السهلي وإلهام النمر بـ كورونا .. أحمد موسى يدعم سيدات الإعلام

3 مذيعات.. إصابة ريهام السهلي وآية عبد الرحمن وإلهام النمر بفيروس كورونا.. تفاصيل

وضع سقف بتكلفة علاج كورونا.. الحكومة تكشف سبب تعديل موعد حظر التجول ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 51.. أجرأ إطلالات نهلة سلامة

بفستان أنيق.. شاهد أول صور من حفل زفاف شقيقة محمد رمضان

لماذا انتقل فيروس كورونا من الحيوانات للبشر