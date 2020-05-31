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توك شو

"الجيش الليبي" يكشف حقيقة تواجد طائرات روسية في ليبيا

الأحد 31/مايو/2020 - 08:44 م
المسماري
المسماري
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عادل نصار

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، إن الجيش الليبي يواجه تنظيمات إرهابية تكفيرية مدعومة من أردوغان بشكل مباشر، مرتزقة سوريين وضباط أتراك، مشددًا على أن القوات الجوية قامت بسلسلة من الغارات الجوية على اهداف معادية لمنع نقل أسلحة للمرتزقة، وتم تدمير كثير من الأهداف بهذه الغارات.

وأضاف "المسماري"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأحد، أن قطاعات جنوب شرق طرابلس وطرابلس، بها معارك متواصلة واشتباكات عنيفة على كافة المحاور، وتم سحب واستدراج العدو لمناطق استراتيجية، وساعد هذا في القضاء على مئات المقاتلين من المرتزقة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، أن المعلومات عن وصول طائرات روسية للداخل الليبي، غير صحيح، مشددًا على أنه كلما حققت القوات المسلحة الليبية نجاح في حربها على الإرهابيين والتكفيريين يتم نسبه لدول أخرى، مؤكدًا ان جميع الطائرات التي تعمل الآن طائرات ليبية.

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