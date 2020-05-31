لا يمكن إخفاء أعداد المصابين.. أحمد موسى: لو جالي كورونا سأعلن ده مش عيب.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن فيروس كورونا لا يحتاج التهوين ولا التهويل لكن يحتاج إلى الحقائق، مؤكدا أنه لا يمكن إخفاء أعداد المصابين.





وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "أنه لا يوجد قلق من الفيروس مردفا: "الفيروس مش سايب حد ولو تمت إصابتي بالفيروس سأعلن هذا، لأنه مش عيب خالص ولا شماتة فى المرض".





وأشاد الإعلامي أحمد موسى، بالتزام المواطنين بارتداء الكمامة، قائلا: "من وقت ما خرجت من بيتى مرورا بالأهرام وحتى وصولي لمدينة الإنتاج الإعلامي لم أر سوى نسبة ضئيلة جدا لا ترتدي كمامة".





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالات، من ضمنهم الـ 6037 متعافيا.