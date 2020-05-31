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حوادث

"اشتري بالغرامة كمامات".. رواد السوشيال ميديا يقترحون حلا بديلا لعقوبات عدم ارتداء الكمامة الطبية

الأحد 31/مايو/2020 - 11:55 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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كتب محمد صبرى
اقترح رواد السوشيال ميديا حلا بديلا عن توقيع غرامة على عدم ارتداء الكمامة الطبية اثناء القيادة او  اثناء استقلال المواصلات العامة، بعد قرار مجلس الوزراء بتطبيق عقوبات على عدم ارتدائها للحد من انتشار فيروس كورونا ، خاصة أن الظروف المادية للمواطنين لا تتحمل الغرامات .


ويتضمن الحل حسبما ورد من تعليقات المواطنين على صفحة أخبار مرور مصر أن " أفراد الكمين اللي يلاقى اى حد مش لابس كمامة ممكن ياخد منه ٢٠٠ جنيه و يديله علبة كمامات يعنى حاول انك تعاقبه بطريقة ايجابية شوية بدل ما تاخد منه مبلغ محترم وممكن بعدها المشكلة متتحلش ممكن تاخد منه مبلغ معقول يساوى سعر علبة الكمامة و ساعتها يبقى انت خليته يشتريها و بدل ما يدفع تمنها فى شكل غرامة و ساعتها هيلبسها و تبقى حليت جزء من المشكلة بطريقة تفكير مختلفة " .


وتضمن الاقتراح أن يكون مع  الكمائن دفاتر قسائم بيع لفروع صنى مول التابع للقوات المسلحه أو الشرطه ويتوجه الذى تم تغريمه لاستلام علبة الكمامات بقسيمة الشراء المستلمة من الكمين.


جاء ذلك فى الوقت الذى يواصل فيه رجال المرور بالقاهرة حملاتهم على قائدى السرفيس ومستقليه للتأكد من ارتداء الكمامة الطبية ، حرصا على سلامتهم وتنفيذا للإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وذلك اعتبارًا من أمس السبت الموافق 30/5/2020 وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه سائقى كافة أنواع مركبات الأجرة فى حالة وجود أى راكب غير مرتدى الكمامة الطبية داخل مركبات الأجرة قيادتهم ، باعتبار أن كل سائق مسئول عن سلامته وسلامة الركاب.


وصدرت تعليمات لكافة رؤساء وحدات المرور بمنع اى مواطن من الدخول الى الوحدة لانهاء إجراءات التراخيص ، الا اذا كان مرتديا كمامة طبية ، مع ترك مسافة آمنة بين المواطنين ومنع التزاحم داخل الوحدات .


تأتى تلك الاجراءات فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

"اشتري بالغرامة كمامات".. رواد السوشيال ميديا يقترحون حلا بديلا لعقوبات عدم ارتداء الكمامة الطبية
"اشتري بالغرامة كمامات".. رواد السوشيال ميديا يقترحون حلا بديلا لعقوبات عدم ارتداء الكمامة الطبية
"اشتري بالغرامة كمامات".. رواد السوشيال ميديا يقترحون حلا بديلا لعقوبات عدم ارتداء الكمامة الطبية
"اشتري بالغرامة كمامات".. رواد السوشيال ميديا يقترحون حلا بديلا لعقوبات عدم ارتداء الكمامة الطبية
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