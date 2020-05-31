"اشتري بالغرامة كمامات".. رواد السوشيال ميديا يقترحون حلا بديلا لعقوبات عدم ارتداء الكمامة الطبية

اقترح رواد السوشيال ميديا حلا بديلا عن توقيع غرامة على عدم ارتداء الكمامة الطبية اثناء القيادة او اثناء استقلال المواصلات العامة، بعد قرار مجلس الوزراء بتطبيق عقوبات على عدم ارتدائها للحد من انتشار فيروس كورونا ، خاصة أن الظروف المادية للمواطنين لا تتحمل الغرامات .









ويتضمن الحل حسبما ورد من تعليقات المواطنين على صفحة أخبار مرور مصر أن " أفراد الكمين اللي يلاقى اى حد مش لابس كمامة ممكن ياخد منه ٢٠٠ جنيه و يديله علبة كمامات يعنى حاول انك تعاقبه بطريقة ايجابية شوية بدل ما تاخد منه مبلغ محترم وممكن بعدها المشكلة متتحلش ممكن تاخد منه مبلغ معقول يساوى سعر علبة الكمامة و ساعتها يبقى انت خليته يشتريها و بدل ما يدفع تمنها فى شكل غرامة و ساعتها هيلبسها و تبقى حليت جزء من المشكلة بطريقة تفكير مختلفة " .









وتضمن الاقتراح أن يكون مع الكمائن دفاتر قسائم بيع لفروع صنى مول التابع للقوات المسلحه أو الشرطه ويتوجه الذى تم تغريمه لاستلام علبة الكمامات بقسيمة الشراء المستلمة من الكمين.









جاء ذلك فى الوقت الذى يواصل فيه رجال المرور بالقاهرة حملاتهم على قائدى السرفيس ومستقليه للتأكد من ارتداء الكمامة الطبية ، حرصا على سلامتهم وتنفيذا للإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وذلك اعتبارًا من أمس السبت الموافق 30/5/2020 وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه سائقى كافة أنواع مركبات الأجرة فى حالة وجود أى راكب غير مرتدى الكمامة الطبية داخل مركبات الأجرة قيادتهم ، باعتبار أن كل سائق مسئول عن سلامته وسلامة الركاب.



