تجربة جديدة من مرسيدس لتصنيع أجهزة تنفس

قام فريق مرسيدس لسباقات الفورمولا 1 بالتركيز على عملية جديد خاصة بأجهزة تنفس جديدة حيث أنها تهدف منها المساعدة على شفاء مصابي فيروس كورونا كوفيد 19 .



كما نشرت محطة تلفزيونية شهيرة مقطع فيديو لفريق مرسيدس أثناء صناعة مساعد التنفس الجديد لمواجهة فيروس كورونا .



واضاف ان التقرير أنه جاري استخدام اجهزة الضغط الهوائي الإيجابي في الصين وإيطاليا لإبقاء التنفس طبيعيا وذلك قدر الإمكان

اما عن طريق توصيل الأكسجين اللازم من الخارج للرئة دون اللجوء إلى الأعتماد على أجهزة التنفس الصناعي كما اكد التقرير أن العمل والتطوير على جهاز فريق مرسيدس الجديد والذي استغرق حوالي 100 ساعة .



أكدت شركة مرسيدس بنز الألمانية للسيارات إنتاجها في الأرجنتين بعد توقف استمر لأكثر من شهرين بسبب مواجهة فيروس كورونا أو ما يسمى بكوفيد 19.



وتم استئناف العمل في مصنعها في بيري ديل بينو في إقليم بوينس أيرس موضحة إلى انها ستبدأ التشغيل بنظام وردية واحدة للعمل .



كما أعدت الشركة بروتوكولا بقواعد الصحة العامة وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا بين العاملين



