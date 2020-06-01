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فن

ربنا يعدى الأيام دي على خير.. على ربيع يسخر من كورونا بالكمامة.. شوفوا لنا صبار او قشر عنب نعمل منه دوا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
نشر الفنان على ربيع نجم مسرح مصر صورة جديدة من خلال حسابه  الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام 

وظهر على ربيع مرتديا الكمامة وعلق على الصورة قائلا :" يا جماعه متشوفولنا زرعه صبار  او قشر عنب اي حاجه اعملولنا منها دوااا 😂"

واضاف على ربيع :" ربنا يعدي الايام دي علي خير يارب @زمن _الكرونا #علي_ربيع "


على صعيد اخر احتفل الفنان على ربيع بعيد ميلاد نجلته عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر على ربيع صورة له مع ابنته ملك وعلق عليها قائلا: "عيد ميلاد الميكا كل سنة وانت طيبة وعقبال مليون سنه يا حبيبتي". 

شارك على ربيع في بطولة مسلسل عمر و دياب مع مصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.


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