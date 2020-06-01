ربنا يعدى الأيام دي على خير.. على ربيع يسخر من كورونا بالكمامة.. شوفوا لنا صبار او قشر عنب نعمل منه دوا





وظهر على ربيع مرتديا الكمامة وعلق على الصورة قائلا :" يا جماعه متشوفولنا زرعه صبار او قشر عنب اي حاجه اعملولنا منها دوااا 😂"





واضاف على ربيع :" ربنا يعدي الايام دي علي خير يارب @زمن _الكرونا #علي_ربيع









على صعيد اخر احتفل الفنان على ربيع بعيد ميلاد نجلته عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشر على ربيع صورة له مع ابنته ملك وعلق عليها قائلا: "عيد ميلاد الميكا كل سنة وانت طيبة وعقبال مليون سنه يا حبيبتي".





شارك على ربيع في بطولة مسلسل عمر و دياب مع مصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.







