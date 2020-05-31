لا بديل عن الامتحانات حتى لو تزايدت إصابات كورونا.. مجلس الوزراء: 500 مليون جنيه لتأمين «الثانوية العامة» طبيا ..فيديو

أكد نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إنه لا بديل عن إجراء امتحانات الثانوية العامة، لافتا إلى أن الحلول الأخري تقتصر على سنوات النقل فقط سواء في الجامعات أو المدارس.





وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء ، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع علي قناة "on e" تقديم الإعلامي "خالد أبو بكر"، أنه ليس هناك بديل سوى أداء الامتحانات الفعلية لطلاب الثانوية العامة وسنوات التخرج بالجامعات، مؤكدا مهما تطورت الأرقام ليس هناك بديل عن الامتحانات.





وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة أنفقت ما يقرب من 500 مليون جنيه لتأمين المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة أنفقت ما يقرب من 500 مليون جنيه لتأمين امتحانات الثانوية العامة من الناحية الطبية، مضيفا أن الدولة طبقت كل طرق الحماية التى توصلت إليها منظمة الصحة العالمية أو دول العالم للتعامل مع مثل هذه المواقف.





وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن وزارة التعليم وفرت تعقيم يومي للمدارس، متابعا: تعقيم قبل مايدخلوا وبعد ما اللجنة ما تخلص، بالإضافة إلي التعقيم مرة أخري قبل دخول الطلاب".





ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن الدولة اتخذت الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب، لافتا إلي أن الدولة لن تغامر بحياة طلابها.



