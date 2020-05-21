ماذا تفعل في حالة الاشتباه بإصابة أحد بـ كورونا؟.. المتحدث باسم مجلس الوزراء يجيب ..فيديو

أجاب المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن سؤال "ماذا تفعل في حالة الاشتباه بإصابة أحد بكورونا؟".





وقال سعد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر" اليوم، الخميس، "هتروح المستشفى من الـ 620 الجدد، وهيتم تقييم الحالة إكلينيكيا لو اشتبه هيعمل تحليل صورة دم كامل، وأشعة على الصدر".





وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه "هيطلب منه الجلوس في المنزل لو حالته بسيطة ويأخذ وقتها علاج لأعراض ظاهرة عليه، ولو ظهر في التحاليل اشتباه قوي بكورونا هيتم استدعاء المواطن وهيتعمل له مسحة".





وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه "لو طلعت الحالة إيجابي من المرحلة الأولى هنديه شنطة ويروح للبيت ويعزل نفسه منزليا، وهيقعد خمسة أيام، وبعد كدا هيتم استدعائه".



