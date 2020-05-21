مجلس الوزراء: بدأنا مرحلة جديدة في التعامل مع أزمة كورونا

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إن تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حمّل مستشفيات الحميات ضغطًا كبيرًا؛ لذلك أضفنا ٣٢٠ مستشفى لفحص المشتبه فيهم تحسبا للزيادة الأعداد، موضحًا أن نزل الشباب ومستشفيات العدل مازالت غير ممتلئة حتى الآن.





وأضاف المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر" ليل اليوم، الخميس، أن الدولة بدأت مرحلة جديدة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن سيتم توزيع شنطة العلاج للحالات المصابة بكورونا ضمن الكشف الإكلينيكي.





وتابع متحدث الوزراء، أن أقل من ٥٠ مصابا بكورونا موجودون على أجهزة التنفس الصناعي، لافتًا إلى أن ٢٥٠ مصابا بكورونا فقط من أصل ١٣ ألف مصاب موجودون في غرف العناية.





وأكد أن هناك متابعات للذين عولجوا منزليا على مدار اليوم، وأن خدمة الميكروباص لن تتوقف داخل المدن أو بين المحافظات أثناء أيام العيد.



