AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مجلس الوزراء: بدأنا مرحلة جديدة في التعامل مع أزمة كورونا

الخميس 21/مايو/2020 - 01:41 ص
نادر سعد
نادر سعد
Advertisements
عادل نصار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إن تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حمّل مستشفيات الحميات ضغطًا كبيرًا؛ لذلك أضفنا ٣٢٠ مستشفى لفحص المشتبه فيهم  تحسبا للزيادة الأعداد، موضحًا أن نزل الشباب ومستشفيات العدل مازالت غير ممتلئة حتى الآن.


وأضاف المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر" ليل اليوم، الخميس، أن الدولة بدأت مرحلة جديدة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن سيتم توزيع شنطة العلاج للحالات المصابة بكورونا ضمن الكشف الإكلينيكي.


وتابع متحدث الوزراء، أن أقل من ٥٠ مصابا بكورونا موجودون على أجهزة التنفس الصناعي، لافتًا إلى أن ٢٥٠ مصابا بكورونا فقط من أصل ١٣ ألف مصاب موجودون في غرف العناية.


وأكد أن هناك متابعات للذين عولجوا منزليا على مدار اليوم، وأن خدمة الميكروباص لن تتوقف داخل المدن أو بين المحافظات أثناء أيام العيد.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجلس الوزراء: نسبة الوفيات بـ كورونا مرتفعة نتيجة الإبلاغ المتأخر.. فيديو

أستاذ أمراض صدرية: إصابات كورونا في مصر تعلن بشفافية وليست مقلقة

هيئة الإسعاف: 88% من مصابي كورنا حالتهم مستقرة.. ومعظم البلاغات من القاهرة.. فيديو

خط الدفاع ضد كورونا.. الجيش الأبيض في حميات بورسعيد يسطر ملحمة

رئيس الوزراء يتابع تدبير المستلزمات الطبية لوزارة الصحة لمواجهة كورونا

مدبولي: شغلنا الشاغل الآن اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتصدي لأزمة كورونا في جميع قطاعات الدولة.. تقليل الخسائر الناتجة عن تداعياتها.. 13 مستشفى جامعيا مجهزة للعزل الصحي

ترشيحاتنا

النائبة شيرين فراج: الاجتماع مع قيادات وزارة الصحة سبب إصابتي بـ كورونا

أحمد موسى يكشف أكثر المحافظات إصابة بفيروس كورونا.. فيديو

أحمد موسى يعرض صور 44 ضابطا تركيا قتلوا ودفنوا في ليبيا

أثناء تأدية عملهم.. وفاة 3 صيادلة بـ فيروس كورونا

نسرين أمين عن إعلان أهل مصر: صاحب الفكرة ياخد إعدام

شيرين فراج توجه رسالة مهمة لوزارة الصحة بعد إصابتها بكورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ عباية رمضانية جريئة.. بوسي شلبي تثير الجدل برفقة عبير صبرى

طريقة عمل المرقوق بالدجاج بوصفات مختلفة

بفستان بستاج.. شاهد.. أروى تتألق بهذه الإطلالة