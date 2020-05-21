رئيس مكافحة كورونا عن ارتفاع إصابات كورونا: دليل على وعى المصريين

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أسباب ارتفاع إصابات كورونا، موضحًا أن هذه الأرقام المرتفعة في عدد الإصابات مؤشر جيد.





وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز": "انتشار المرض يؤكد أن هناك وعى مجتمعى شديد.. وإن الناس عندها وعى وبتروح للمستشفيات.. زيادة الأعداد كورونا مؤشر حيد، حيث يكشف أن الناس بدأت الذهاب للمستشفيات وإجراء الفحوصات ".

وأوضح أن: "وزارة الصحة لم تكن ترفض إجراء المسحات، لكن الناس الآن اتجهت لإجراءات المسحات، ولكن للأسف الشديد أن سرعة انتشار المرض أصبحت مختلفة".

جدير بالذكر أنه أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 745 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في مصر إلى 14229.

وأضافت وزارة الصحة، في البيان اليومي، أنه تم تسجيل 21 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 666 حالة وفاة.