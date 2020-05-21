AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رئيس مكافحة كورونا عن ارتفاع إصابات كورونا: دليل على وعى المصريين

الخميس 21/مايو/2020 - 12:33 ص
كورونا
كورونا
Advertisements
عادل نصار

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أسباب ارتفاع إصابات كورونا، موضحًا أن هذه الأرقام المرتفعة في عدد الإصابات مؤشر جيد.


وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز": "انتشار المرض يؤكد أن هناك وعى مجتمعى شديد.. وإن الناس عندها وعى وبتروح للمستشفيات.. زيادة الأعداد كورونا مؤشر حيد، حيث يكشف أن الناس بدأت الذهاب للمستشفيات وإجراء الفحوصات ".

 

وأوضح أن: "وزارة الصحة لم تكن ترفض إجراء المسحات، لكن الناس الآن اتجهت لإجراءات المسحات، ولكن للأسف الشديد أن سرعة انتشار المرض أصبحت مختلفة".

 

جدير بالذكر أنه أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 745 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في مصر إلى 14229.

 

وأضافت وزارة الصحة، في البيان اليومي، أنه تم تسجيل 21 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 666 حالة وفاة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إيطاليا ترفض خطة أوروبية مشتركة بشأن كورونا

العراق يعلن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 547 حالة

السعودية تعلن عن ارتفاع عدد الإصابات بـ فيروس كورونا

الكويت تسجل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والاجمالى 417

السعودية: تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الأعداد إلى 2402 مصاب

8 حالات وفاة.. السعودية تعلن ارتفاع عدد الإصابات لأكثر من 5000 حالة

ترشيحاتنا

"الأهرام" تلقن إعلام أردوغان درسا في المهنية: لا تصالح مع داعمي الإرهاب

نسرين أمين عن إعلان أهل مصر: صاحب الفكرة ياخد إعدام

علي جمعة: بلعام بن باعوراء اكتشف اسم الله الأعظم ثم دعا على سيدنا موسى

العراق يعتقل الخليفة الجديد لتنظيم داعش الإرهابي

إعجاز قرآني يحدد موعد ليلة القدر 2020

تعرف على حقيقة قتل فيروس كورونا بـ غرغرة المياه المالحة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ عباية رمضانية جريئة.. بوسي شلبي تثير الجدل برفقة عبير صبرى

طريقة عمل المرقوق بالدجاج بوصفات مختلفة

بفستان بستاج.. شاهد.. أروى تتألق بهذه الإطلالة