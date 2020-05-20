خالد المحجوب: كلمة الرئيس السيسي أثلجت قلوب الليبيين

شنّ العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، هجوما حادا على تركيا، مؤكدا أن تركيا دولة غازية معتدية على الأراضي الليبية.





وأضاف "المحجوب" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن الأتراك لديهم إصرار على نهب ثروات الشعب الليبي، لافتًا إلى أن بسالة الجيش الليبي على الأرض واضحة لمحاربة الأتراك المعتدين.

وأكد مدير ادارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتى أكد فيها أن استقرار ليبيا أمن مصري قومي اثلجت قلوب الليبيين، مشيرا إلى أنه تم تصفية 39 من ميليشيات السراج في قاعدة الوطية الليبية.





وتابع "المحجوب"، أنه خلال الأيام الماضية كبدنا ميليشيات السراج خسائر فادحة.