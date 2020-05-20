أثناء تأدية عملهم.. وفاة 3 صيادلة بـ فيروس كورونا

نعت النقابة العامة للصيادلة بمزيد من الحزن والاسى وفاة ثلاثة من اعضائها وهم الدكتورة رحاب عبد الصبور من محافظة أسوان، والدكتور أحمد عبدالستار من محافظة الأقصر ، والدكتور عز اديب عبدالشهيد من محافظة قنا، وذلك إثر إصابتهم بفيروس كورونا أثناء تأدية عملهم، داعين الله عز وجل ان يغفر لهم يلهم اهلهم الصبر والسلوان، ويسكنهم فسيح جناته.





وأكدت النقابة دعمها الكامل ومساندتها لاعضائها فى ظل هذه الظروف الصعبة التى يعملون بها من اجل تأدية دورهم فى تقديم الخدمة الصحية للمواطنين ومجابهة انتشار فيروس كورونا.





يذكر ان النقابة العامة للصيادلة اتخذت قرارا بدعم اسرة كل صيدلى متوفى نتيجة للاصابة بفيروس كورونا بمبلغ 50 ألف جنيه، وذلك بالاضافة لما يتم صرفه من اتحاد نقابات المهن الطبية حيث قرر الاتحاد صرف 20 ألف جنيه للمصابين بكورونا و50 الف جنيه فى حالة الوفاة.