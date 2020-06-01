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رياضة

بوابات لتعقيم دخول نادي الزمالك

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:47 ص
صدى البلد
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ملك موسى
حرص مسئولو نادي الزمالك، علي تجهيز بوابات تعقيم خلال الفترة الحالية  استعداد لعودة النشاط داخل النادي سواء لتدريبات الفرق الرياضية او استقبال اعضاء النادي خلال الفترةالمقبلة .

يأتي هذا  في ظل العودة المحتملة عقب توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث انهي مسئولو الزمالك تجهيز بوابات التعقيم ، وسيتم تركيبها علي مداخل النادي عقب اعلان قرار عودة الأنشطة داخل الاندية.

فيما  استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الابيض علي تقسيم لاعبي الفريق الاول الي مجموعتين، بحيث تخوض كل مجموعة مران في توقيت مختلف عقب عودة التدريبات بعد فترة التوقف الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا .

 وستخوض كل مجموعة تدريب في وقت مختلف، حيث ستؤدي المجموعة الاولي مران صباحي فيما تؤدي المجموعة الثانية مران مسائي.

وذلك لتطبيق الاحترازات الطبية خوفا من تعرض اللاعبين لاصابة بفيروس كورونا، كما ستؤدي كل مجموعة المران علي ملاعب قطاع الناشئين بحيث يكون كل ملعب يضم من 5 الي 7 لاعبين تحت اشراف احد اعضاء الجهاز الفني.
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