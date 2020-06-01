متحدث الوزراء: امتحانات الثانوية العامة 21 يونيو و500 مليون جنيه لتأمينها طبيا ..فيديو

قا ل المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إن هناك إجراءات متخذة من قبل لمواجهة الزيادة في أعداد إصابات فيروس كورونا التي تحدث الآن ومن ضمنها دخول 230 مستشفى جديدا للعمل كمستشفيات فرز وعزل جزئى.









وأضاف نادر سعد، في مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، أن هناك 20 مستشفي عزل على مستوى الجمهورية ونسبة الإشغال بها وصلت إلي 85%، وهذه نسبة كبيرة، ولكننا كنا نعلم أن الحالات تتزايد وقمنا بضم 320 مستشفى، وبدأ في العمل يوم الخميس الماضى ونسبة الإشغال بهم 17%.









وأوضح نادر سعد "مازالت لدينا سعة في المستشفيات وما زالت لدينا سعة في المدن الجامعية"، موضحا أن الطاقة القصوى في المدن الجامعية تصل إلي 38 ألف غرفة.





وتابع أن "رئيس الوزراء خلال اجتماع اليوم كون لجنة من الوزراء المعنيين لوضع حد للمبالغ الفلكية التي تتحصل عليها المستشفيات الخاصة التي تعالج فيروس كورونا وسيكون هناك حد أقصى وسيتم الإعلان عنه خلال أيام".





واستكمل "أن امتحانات الثانوية العامة ستكون في موعدها يوم 21 يونيو والدولة لم تترك شيئا للحفاظ على صحة الطلاب إلا وقامت به وتكلف هذه الامتحانات الدولة ما يقرب من 500 مليون جنيه".