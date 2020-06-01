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رياضة

كمامات ومنع المصافحة والبصق.. تفاصيل تصور الجبلاية لعودة الدوري.. فيديو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:37 ص
الدوري المصري
الدوري المصري
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حسن العمدة
قال الإعلامي، هانى حتحوت، إن اتحاد الكرة وضع تصورا بالتنسيق مع اللجنة الطبية بالجبلاية، لعودة الدورى العام هذا الموسم، والذى تم إيقافه منذ منتصف شهر مارس الماضى.

وأضاف هانى حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن التصور يتضمن طريقة عودة الأندية للتدريبات والمباريات الرسمية، خلال الفترة المقبلة.

وكشف هانى حتحوت، عن التصور الخاص بـ الجبلاية، والذى سيشتمل على بعض الإجراءات الاحترازية، مثل تفادى المصافحة أو العناق أو البصق داخل الملعب، أو إلتقاط صورا تذكارية، مع  عدم دخول الفرق من النفق فى توقيت واحد.

وتابع ، بجانب ارتداء اللاعبين الكمامات على مقاعد البدلا، على أن  يفضل حضور اللاعبين والجهاز الفنى للملعب مباشرة ، مع تحديد مواعيد التدريب على فترات، واستخدام غرف الملابس على دفعات.

وقرر اتحاد الكرة تعليق الدوري المصري والانشطة الكروية لعدم تفشي فيروس كورونا داخل الملاعب المصرية.

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