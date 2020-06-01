طوارئ المحامين تستقبل 16 بلاغا جديدا لـ إصابات بفيروس كورونا

استقبلت نقابة المحامين بمقرها أمس الزملاء وأقاربهم لاستخراج خطابات العلاج لعمل التحاليل والإشاعات اللازمة لاستبيان حالتهم الصحية، حيث تم استخراج ٩٥٤ خطاب علاج منها ٤٣ خطابا خاصا بالتحاليل والأشعة، و٩١١ خطاب علاج متنوعة.





كما تلقت اللجنة اليوم 16 بلاغًا من خلال الهواتف الخاصة بأعضاء اللجنة من أعضاء المجلس والتي احتوت علي ١٤ حالة اشتباه، و٢ حالة إصابة وموجودين في الحجر المنزلي ويرغبون في توفير العلاج، وتم التواصل مع الجهات المعنية وجاري أستلام العلاج ، أما الحالات المشتبة في إصابتها.





كما تم إستخراج خطابات العلاج لهم اليوم والبعض الأخر تم أخطارهم بسرعة التوجة إلى مقر النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية لإستلام خطابات العلاج وعمل التحاليل اللازمة حتى يتثنى للجنة التحرك وفقًا للنتائج النهائية.





وفي هذا الإطار اتخذت اللجنة عدة خطوات أولًا : تم التعاقد مع مستشفى جامعة عين شمس التخصصي لعمل تحاليل مجموعة " كورونا " بدلًا من المسحة طبقًا لبروتوكولات العلاج الجديدة لوزارة الصحة، بتكلفة ١٥٧١ جنيه للمجوعة كاملة يتحمل الزميل ٢٥٪؜ من قيمتها فقط.





ثانيًا: يتم التواصل مرة أخرى لإستقبال أتصالاتكم للإبلاغ عن الحالات المصابة والمشتبة في اصابتها من خلال الخط الساخن للجنة بدءً من غدا.

ثالثًا: على جميع المشتبه في إصابتهم والذين يصعب عليهم أرسال أحد أقاربهم إلى مقر النقابة العامة لإستخراج خطابات العلاج إرسال صورة البطاقة العلاجية عبر تطبيق الواتس اب لأرقام السادة الزملاء الاتية " ٠١٠٢٣٤٢٦٥٨٠، ٠١١٢٠٢١٢٢٥٠، ٠١٠٠٢٥٩٠٨٠٢ " وسيتم التنسيق على كيفية تسليمها.



