أجايي يروي بداياته مع الساحرة المستديرة ومسيرته قبل الانضمام لـ الأهلي

كشف النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي

الأهلي

، عن بداياته مع الساحرة المستديرة، والدور الهام الذي لعبه والده من أجل دخوله الملاعب، وبدء مسيرته الكروية.