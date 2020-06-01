أجايي يروي بداياته مع الساحرة المستديرة ومسيرته قبل الانضمام لـ الأهلي

كشف النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن بداياته مع الساحرة المستديرة، والدور الهام الذي لعبه والده من أجل دخوله الملاعب، وبدء مسيرته الكروية.
وأكد أجايي في تصريحات متلفزة ببرنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار"، "عندما كنت صغيرًا كنت عاشقًا لكرة القدم بفضل والدي الذي كان يحبها هو الآخر، فدائما كان يصطحبني لمشاهدة المباريات من مدرجات الاستاد، وعندما أصبحت لاعبًا كان يحرص دائما على مشاهدتي يوميًا في التدريبات لمساندتي ودعمي".
وتابع أجايي "بدأت في أكاديمية "ليونز 36" للناشئين، وبعدها انتقلت إلى نادي "جونيور بنك"، ثم انتقلت إلى نادي "شوتنج ستارز"، ثم احترفت في الدوري التونسي، وأخيرًا استقررت في صفوف النادي الأهلي".