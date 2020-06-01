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رياضة

عظيمة: مرموش لديه فرصة جيدة للتأللق في الدوري الألماني.. فيديو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 03:51 ص
عمر مرموش
عمر مرموش
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حسام الحارتي
أكد محمد عبد العظيم "عظيمة" مدرب الأهلي الأسبق، أن عمر مرموش مهاجم فولسبورج الألماني يمتلك فرصة جيدة للتألق والتعبير عن نفسه بشكل جيد بعد ظهوره الأول مع الفريق الألمانى عقب عودة النشاط الكروى بالبوندزليجا .

وأضاف محمد عبد العظيم في تصريحات لفضائية " أون تايم سبورتس"، أن عمر مرموش يمتلك من إمكانيات تؤهله من التواجد كأساسي مع فريقه الألماني خلال الفترة المقبلة .

وتابع:"التزام عمر مرموش ستأهله بالتواجد مع الفريق كلاعب أساسي فيجب عله التركيز مع فريقه بشكل أساسي من أجل مواصل رحلة الاحتراف ".

وأكد ان عمر مرموش لديه فرة جيدة من أجل الانضمام إلي صفوف المنتخب الأول تحت قيادة حسام البدري أو الانضمام للمنتخب الأولمبي لخوض أولمبياد طوكيو.
وتسبب انتشار فيروس كورونا في توقف النشاط الرياضي خلال الفترة الماضية في معظم دول العالم .

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