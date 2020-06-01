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رياضة

أجايي: لم أفكر في الرحيل عن الأهلي.. ولاسارتي لم يساندني في محنتي

الإثنين 01/يونيو/2020 - 04:07 ص
جونيور اجاي
جونيور اجاي
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ياسمين تيسير
قال النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه كان هناك سوء فهم وعدم توافق بينه وبين لاسارتي، مدرب الأهلي السابق.

وأكد أجايي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار": "عندما انتهت إصابتي وشاركت من جديد في تشكيل الأهلي، قابلني سوء حظ في بعض المباريات، وكان يجب على لاسارتي أو أي مدرب أن يدعم لاعبه لكن هذا لم يحدث".


وأضاف: "لاسارتي كان مدربا جيدا، وليس لأنه كان يستبعدني فإنه مدرب سيء، وأيضًا لا يعنى أنني كنت خارج حساباته فبالتالي أكون لاعبا سيئا".

وتابع: "بكل تأكيد كنت حزين من عدم مشاركتي خلال فترة تدريبه، فكل لاعب يحب المشاركة، لكني لم أدرس نهائيًا الرحيل عن الأهلي، فلم أفكر في الرحيل عندما كنت أقدم مستويات جيدة، فكيف أفكر في الرحيل وأنا لا أشارك.. هذا من الممكن أن يؤثر على مشواري الكروي، ويقلل من قيمتي التسويقية".
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