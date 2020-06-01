أجايي: لم أفكر في الرحيل عن الأهلي.. ولاسارتي لم يساندني في محنتي

قال النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، إنه كان هناك سوء فهم وعدم توافق بينه وبين لاسارتي، مدرب الأهلي السابق.





وأكد أجايي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار": "عندما انتهت إصابتي وشاركت من جديد في تشكيل الأهلي، قابلني سوء حظ في بعض المباريات، وكان يجب على لاسارتي أو أي مدرب أن يدعم لاعبه لكن هذا لم يحدث".









وأضاف: "لاسارتي كان مدربا جيدا، وليس لأنه كان يستبعدني فإنه مدرب سيء، وأيضًا لا يعنى أنني كنت خارج حساباته فبالتالي أكون لاعبا سيئا".



