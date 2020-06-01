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فن

فضل شاكر يطرح برومو أغنية وحشتوني .. فيديو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 03:14 ص
فضل شاكر
فضل شاكر
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آيه عاطف
طرح الفنان فضل شاكر، برومو أغنيته الجديدة التي تحمل إسم "وحشتوني" تمهيدًا لطرحها خلال الأيام القليلة القادمة عبر القناه الرسمية الخاصة به على "اليوتيوب".

أغنية "وحشتوني" كلمات: قوس، الحان: سهم، وانتاج: وان بروداكشن.

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وكان فضل شاكر، قد أطلق أحدث أعماله الغنائية، التى تحمل عنوان "غيب " من كلمات محمد الرفاعى، وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم  بالإضافة إلى المكس والماستر لياسر أنور.

تقول كلمات الأغنية "غيب" التى جاءت باللهجة المصرية: غيب عن عينى لو مرتاح، واعتبره حب وراح، وانساني  عن نفسي، مش هانساك، روح مش فارقه عندي كتير جوايا حب كبير، وكفاية اللي أنا عشته معاك في عز مانا محتاج وجودك بعدت عني".

وعايزني آنسى، إزاي يا عمري يا حتة مني، معقول هاتبعد يا ريت جاوبني الخوف قاتلني، لو سهل تنسى انا عمري ما نسى وغصب عني يااااه  ده اللي افتكرته حبيب بيقولي كله نصيب، اه يا قلبي ده مفيش كلام يتقال، بان كل اللي كان جواك، من جوه انا شايفك ريحني جوايا الف سؤال".

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