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رياضة

طارق السعيد: شخصية كهربا لاتناسب الأهلي.. وكارتيرون اجتاز الاختبار الأصعب.. فيديو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 04:12 ص
كهربا
كهربا
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حسام الحارتي

أكد طارق السعيد ، لاعب الأهلي والزمالك السابق، أنه لا يتوقع تألق محمود عبد المنعم "كهربا " في صفوف النادي الأهلي متابعا:" شخصيته لاتناسب مع القلعة الحمراء".


وأضاف طارق السعيد خلال لقائه بفضائية "أون تايم سبورتس"، أن محمود كهربا كان لديه الفرصة لتحقيق الإنجازات داخل صفوف نادي الزمالك.

 

وتابع: "وجود كهربا في الزمالك أفضل من الأهلي من بكثير".

ومن جهة أخري أكد طارق السعيد أن باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك استطاع تحقيق النجاح مع اللاعبين واجتياز الاختبارات الصعبة.


وأتم: كارتيرون استطاع تحقيق النجاح مع الزمالك في الاختبارات الصعبة وفايلر تمكن من تحقيق إنجاز جديد مع الأهلي داخل الدوري.


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