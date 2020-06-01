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سيارات

لأول مرة ظهور مرسيدس كوبيه AMG E53 الجديدة باللون النحاسي.. صور

الإثنين 01/يونيو/2020 - 08:31 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أظهرت شركة مرسيدس بنز الألمانية طراز كوبيه المحسن بلون نحاسي جذاب ومثير وجديد تغلب عليه الأناقه وقوة الشخصيه خاصة عند الواجهه الأمامية الممتلئة والعريضة والتي بها بعض العدوانيه .

وزودت مرسيدس نسخة الكوبيه المحسنه بقسم AMG  بأحدث نظام MBUX للمعلومات والترفيه في الداخل، ويتساءل البعض عن مايمكن ان يضاف من تحسينات على  مرسيدس AMG E53 كوبيه التي تم تحديثها مسبقًا ولا تزال تبدو رائعة ، خاصة مع جنوطها ذات السطح الأسود اللامع  التي تبدو أكثر اثارة من النسخه المحسنه التي معنا الآن .

مرسيدس AMG E53 كوبيه التي تم رصدها على طريق سريع في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية هكذا تظهر بالطلاء النحاسي المثير ، والعجلات طراز فيجن  Hybrid Forged HF-2 السوداء ، ويبدو في الصور جسم السياره منخفضا باتجاه سطح الطريق مم يمنحها مظهرا عدوانيا متحفزا .  

و تنطلق مرسيدس  E53 كوبيه اعتمادا على محرك توربيني بسعة 3.0 لتر مدمج مع EQ Boost ، يضخ  قوة 429 حصانًا (320 كيلووات) و 384 رطل قدم (521 نيوتن متر) من عزم الدوران ، وهذا يعني أن هذه المرسيدس ذات البابين يمكنها الركض إلى 60 ميلًا في الساعة (96 كيلومترًا في الساعة) في حوالي 4.3 ثانية مع سرعة قصوى  إلكترونيًا تبلغ 155 ميلًا في الساعة (250 كم / ساعة).

ايقونة مرسيدس الكوبيه AMG 53  التي تصنف كواحدة من أفضل السيارات الرياضية رفيعة الأداء والتي تبدو رائعة فوق عجلاتها ذات التشكيل الأسود الرائع تنافس في اناقتها  سيارة كورفيت C8 باللون الأسود اللامع Hybrid Forged HF-5s .

وتطرح سيارة 2021 Mercedes-AMG E53 Coupe الجديدة للبيع في وقت لاحق من هذا العام ، ويتم تحديث التصميم بالكامل مع شبكة بان أميركان الخاصة بالعلامة التجارية ، والتي ستمنحها  20 بوصة كتجهيز أساسي ، ووظيفتين جديدتين للطلاء: Brilliant Blue Magno و Graphite Grey  ، مما يجعلنا نتفاءل بأن نرى كوبيه بلمسات سحريه في العام القادم .

لأول مرة ظهور مرسيدس كوبيه AMG E53 الجديدة باللون النحاسي.. صور
لأول مرة ظهور مرسيدس كوبيه AMG E53 الجديدة باللون النحاسي.. صور
لأول مرة ظهور مرسيدس كوبيه AMG E53 الجديدة باللون النحاسي.. صور
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