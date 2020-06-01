أول ظهور لـ شقيقة محمد رمضان وزوجها بعد الإفراج عنه

يذكر أنه تم ضبط

وتم تحرير محضر بقسم الشيخ زايد ثان و صرف زوج ايمان رمضان عقب تحرير المحضر ودفع مبلغ ٤ آلاف جنيه غرامة المخالفة.









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كانت مباحث قسم الشيخ زايد ثان رصدت إقامة حفل زفاف في احدى فيلا كومبوند السليمانية .





قوة أمنية من مباحث القسم والفحص تبين انه زفاف ايمان رمضان شقيقة الفنان محمد رمضان. وبانتقال



