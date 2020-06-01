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فن

أول ظهور لـ شقيقة محمد رمضان وزوجها بعد الإفراج عنه

الإثنين 01/يونيو/2020 - 02:19 ص
شقيقة محمد رمضان
شقيقة محمد رمضان وزوجها
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صدى البلد
نشر حسام حامد زوج شقيقة الفنان محمد رمضان صورة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

وظهر في الصورة بجوار زوجته شقيقة الفنان محمد رمضان ، وذلك بعد الإفراج عنه من قسم شرطة الشيخ زايد ثان بعد ضبطه أثناء الزفاف لمخالفة قرارات الحكومة الخاصة بمنع التجمعات لمواجهة كورونا.

يذكر أنه تم ضبط زوج شقيقة الفنان محمد رمضان  لاقامة حفل زفافه في فيلا بطريق مصر اسكندرية الصحراوي الذي يعد مخالفا لقرار مجلس الوزراء بمنع الاحتفالات والتجمعات. 

وتم تحرير محضر بقسم الشيخ زايد ثان وصرف زوج ايمان رمضان عقب تحرير المحضر ودفع مبلغ ٤ آلاف جنيه غرامة  المخالفة.


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كانت مباحث قسم الشيخ زايد ثان رصدت إقامة حفل زفاف في احدى فيلا كومبوند السليمانية .

وبانتقال قوة أمنية من مباحث القسم والفحص تبين انه زفاف ايمان رمضان شقيقة الفنان محمد رمضان.

وتم القبض على حسام حامد "العريس" لمخالفته إجراءات الدولة الوقائية لمواجهة جائحة كورونا بمنع اقامة حفلات الزفاف والتجمعات، وتم اقتياد زوج شقيقة رمضان الي قسم الشرطة.
أول ظهور لـ شقيقة محمد رمضان وزوجها بعد الإفراج عنه
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